На его месте появится двухэтажный ДК в купеческом стиле
В telegram-канале «Blog Kyakhta» разместили фото, сделанные в Кяхте на днях. На снимках – здание ДК, возле которого устанавливают ограждение с сигнальными лентами. В посте говорится, что в городе идёт подготовка к сносу дома культуры.
Местные жители пишут в соцсетях, что об этом здании у них осталось много тёплых воспоминаний. Кто-то ходил туда на первые в своей жизни дискотеки. А другие, наоборот, только рады. «Свершилось!», – отмечают интернет-пользователи.
В начале февраля глава Бурятии, побывавший в райцентре, поручил ускорить процесс подготовки к строительству нового ДК, в частности – процедуру передачи земли и прежнего здания, признанного аварийным, на районный уровень, чтобы работы начались в установленные сроки и завершились к 2024 году. Деньги на эти цели выделили в рамках единой дальневосточной субсидии.
- В 2023 году выделили средства на демонтаж старого здания и строительство нового. К сожалению, вопрос с проектированием затянулся. Сейчас мы ускоряем процесс, – отметил тогда Цыденов. – Уже в феврале должны быть запущены все контракты с таким условием, что в 2024-ом ДК ввели в эксплуатацию и смогли принять там первых посетителей. Мы со своей стороны сделаем всё для этого. Ожидаем, что и руководство района тоже.
Согласно проекту, новый дом культуры в Кяхте будет двухэтажным – в стиле классического купеческого дома. Его общая площадь составит две с половиной тысячи квадратных метров. В здании разместятся зрительный зал на 400 мест, библиотека, а также помещения для репетиций и занятий в секциях дополнительного образования.
В райцентре в Бурятии прощаются со старым домом культуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ремонтные работы планируют начать 17 марта
Женщину обязали выплачивать им алименты
У Дамнина Мунконова закончился срок контракта
Местами выпадет снег
Большинство работающих горожан вернулись в офисы
В тройке лидеров оказались ювелирные украшения, завтрак в постель, и подарочный сертификат
Они вручат дамам ароматные розы и тункинские тюльпаны прямо в парках
Его будут использовать в борьбе с пожарами
В кресло Маргариты Магомедовой сел её бывший первый зам
Из-за этого в городе изменится движение пяти маршруток
Некоторые горожане предпочли обойти затор пешком
Она стартовала в республике два месяца назад
Соревнования пройдут в середине марта
Специалисты вакцинировали скот, собак и лошадей
Специалисты собрали «досье» на жительниц республики