В райцентре в Бурятии прощаются со старым домом культуры

На его месте появится двухэтажный ДК в купеческом стиле



В telegram-канале «Blog Kyakhta» разместили фото, сделанные в Кяхте на днях. На снимках – здание ДК, возле которого устанавливают ограждение с сигнальными лентами. В посте говорится, что в городе идёт подготовка к сносу дома культуры.



Местные жители пишут в соцсетях, что об этом здании у них осталось много тёплых воспоминаний. Кто-то ходил туда на первые в своей жизни дискотеки. А другие, наоборот, только рады. «Свершилось!», – отмечают интернет-пользователи.



В начале февраля глава Бурятии, побывавший в райцентре, поручил ускорить процесс подготовки к строительству нового ДК, в частности – процедуру передачи земли и прежнего здания, признанного аварийным, на районный уровень, чтобы работы начались в установленные сроки и завершились к 2024 году. Деньги на эти цели выделили в рамках единой дальневосточной субсидии.



- В 2023 году выделили средства на демонтаж старого здания и строительство нового. К сожалению, вопрос с проектированием затянулся. Сейчас мы ускоряем процесс, – отметил тогда Цыденов. – Уже в феврале должны быть запущены все контракты с таким условием, что в 2024-ом ДК ввели в эксплуатацию и смогли принять там первых посетителей. Мы со своей стороны сделаем всё для этого. Ожидаем, что и руководство района тоже.



Согласно проекту, новый дом культуры в Кяхте будет двухэтажным – в стиле классического купеческого дома. Его общая площадь составит две с половиной тысячи квадратных метров. В здании разместятся зрительный зал на 400 мест, библиотека, а также помещения для репетиций и занятий в секциях дополнительного образования.

