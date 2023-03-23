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Полиция Бурятии за 10 дней оштрафовала 353 пешехода

Полиция Бурятии за 10 дней оштрафовала 353 пешехода
Общество, 

Выявлять нарушителей помогали юидовцы 

На дорогах Бурятии сложилась неблагоприятная ситуация с уровнем аварийности с участием пешеходов, констатирует пресс-служба МВД по Бурятии. Для профилактики и стабилизации дорожно-транспортной обстановки связанной с наездами на пешеходов с 7 по 16 марта Госавтоинспекция провела акцию «Пешеход».

- С начала года зарегистрировано 66 наездов на пешеходов, в результате которых 5 человек погибли и 69 получили травмы различной степени тяжести, - пояснил заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД МВД по Бурятии Алексей Коробейников. - Более 42% процентов таких ДТП (28 аварий) произошли на пешеходных переходах.

По его словам, при надзоре за дорожным движением составлено 907 административных материалов. В отношении водителей, не выполнивших требования ПДД уступить дорогу пешеходам, – 287, в отношении пешеходов - 353 административных материала. Центр видеофиксации административных правонарушений зафиксировал 267 нарушений по ст. 12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в профилактических мероприятиях приняли участиве участковые полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, члены добровольных народных дружин, активисты отрядов юных инспекторов движения. Профилактические акции проводились с участниками движения на  автодорогах и их аварийно-опасных участках. Особое внимание было уделено безопасности детей-пешеходов, в школах прошли тематические занятия по правилам безопасного поведения на дороге.

«Байкал-Daily» сообщал, что во время девятидневных каникул с 25 марта улан-удэнских детей возьмут под особый контроль.

ГИБДД полиция

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