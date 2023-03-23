В Улан-Удэ на съезд соберутся учителя бурятского языка и литературы

Педагоги обсудят планы и вопросы преподавания
30 марта в Улан-Удэ пройдёт II межрегиональный съезд учителей бурятского языка и литературы. Педагоги соберутся в главном корпусе Бурятского государственного университета.
Начало работы съезда запланировано на 10:00. Делегаты обсудят вопросы качества преподавания бурятского языка и литературы. Среди затронутых тем будут:
- «Состояние и основные проблемы преподавания бурятского языка и литературы в школах. Необходимость кардинального изменения преподавания бурятского языка и литературы»;
- «Проект концепции преподавания бурятского языка и литературы как ориентир повышения качества преподавания бурятского языка. Утверждение концепции»;
- «Об исполнении трёхстороннего соглашения по бурятскому языку между министерствами образования Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и развитию единого образовательного пространства бурятского языка в Байкальском регионе»;
- «О состоянии кадрового состава и перспективах их подготовки, о системе повышения профессионального мастерства учителей»;
- «Об активности самого сообщества учителей бурятского языка и литературы в плане повышения качества преподавания, поддержки и защиты профессиональных интересов».
Съезд станет площадкой встречи учителей бурятского языка и литературы и иных педагогических работников всех уровней общего образования, педагогов дополнительного образования, представителей общественности, преподавателей высшей школы и системы дополнительного профессионального образования, руководителей образовательных организаций, управлений образованием, муниципальных образований трех регионов Российской Федерации (Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край).
- Предстоит продуктивное общение, сочетающее концептуальные доклады и выступления учителей практиков. Пройдёт обсуждение планов сообщества учителей, в том числе в межрегиональном формате, - сообщает пресс-служба БГУ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ на съезд соберутся учителя бурятского языка и литературы
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