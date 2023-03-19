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Было — стало: Олени над Селенгой

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Побочным эффектом популярности стал вандализм. Кто-то ввёл моду на обвязывание ног животных ленточками, а пробитые бока скульптур украсили сакральные надписи типа «здесь был Коля»

Декоративная композиция «Олени» появилась в 1986 году, когда завершилось строительство моста через Селенгу у Вознесеновки. Автор её — известный бурятский скульптор Геннадий Васильев.

Место сразу же стало культовым. Обязательной программой практически всех улан-удэнских свадеб стало посещение легендарной скульптуры на скале. С непременным разбиванием бокалов и бутылок от шампанского «на счастье». Камни под Оленями со стороны обрыва теперь сплошь покрыты битым стеклом и сверкают изумрудом на солнце.

Позднее рядом с Оленями соорудили «Стоянку Гэсэра» с коновязями, беседкой и оленным камнем. К новому культурному объекту зачастили автобусы с туристами. Побочным эффектом популярности стал вандализм. Кто-то ввёл моду на обвязывание ног животных ленточками, а пробитые бока скульптур украсили сакральные надписи типа «здесь был Коля». Сломали рога, оторвали уши...

В 2015-м Оленей демонтировали и увезли на реставрацию. Скульптор Баир Сундупов покрыл восстановленную композицию стеклопластиком и покрасил жёлтой автокраской. В октябре 2015 года уже «золотых» Оленей вернули на родную скалу.


БылоСтало хронограф Улан-Удэ

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