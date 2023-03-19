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Было — стало: Олени над Селенгой Общество, Побочным эффектом популярности стал вандализм. Кто-то ввёл моду на обвязывание ног животных ленточками, а пробитые бока скульптур украсили сакральные надписи типа «здесь был Коля»



