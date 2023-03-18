МЧС: Выход на лёд Байкала смертельно опасен

Специалисты призывают не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров



Выход на лёд Байкала сейчас смертельно опасен, предупреждают жителей и гостей Бурятии в МЧС.



Крайне опасная обстановка на озере связана с активной фазой таяния и разрушения ледового покрова. Происходит выдавливание воды на поверхность, пропитка льда, а затем его разрушение. Кроме этого, существует угроза подвижки ледового поля, образование многочисленных трещин и заломов.



- Участились случаи застревания и частичных провалов автомобильного и мототранспорта на акватории. Необходимо отказаться от поездок по льду Байкала и не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров, которые в погоне за прибылью нарушают все меры безопасности, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.



Как подчеркнул Зайцев, все факты провалов авто- и мото- техники на льду Байкала фиксируются. Ответственные за нарушения запретов привлекаются к административной и уголовной ответственности.



Инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу с населением. Так, с начала года проведено 118 патрулирований. В школах дали 200 уроков.

