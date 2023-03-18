В столице Забайкалья вновь пройдёт «Цветущий Багульник»
21 марта в Чите состоится открытие 47-го международного фестиваля культуры и искусств «Цветущий Багульник». Фестиваль стартует с выступления государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова (г. Уфа). Артисты представят забайкальском зрителям программу «Танцы народов мира» (6+).
23 марта в рамках фестиваля сразу две концертные программы представит органист, сыгравший более тысячи концертов разной направленности Андрей Бардин (г. Красноярск): семейная программа «Мульт – Концерт» (6+) и программа, посвящённая 150-летию со дня рождения Макса Регера «Бах и Регер: Диалоги Бессмертных» (6+).
27 марта пройдёт концерт Красноярского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде (6+). Солист - лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев (фортепиано).
1 апреля состоится концерт-спектакль из цикла «Ожившие книги – «Есенин. Жизнь поэта» (6+) в исполнении артистов государственного Русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной. Также 1 апреля народный ансамбль «Россия» представит концертную программу «Голоса эпохи» (6+). Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко, солистка – победитель международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» Ирина Крутова.
4 апреля на закрытии 47-го международного фестиваля культуры и искусств «Цветущий багульник» (6+) пройдёт творческая коллаборация государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России Геннадий Дмитряк) и Иркутского губернаторского симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижёр, заслуженный деятель искусств России – Илмар Лапиньш). Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской краевой филармонии.
Возрастное ограничение: 6+.
Чита примет международный музыкальный фестиваль
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