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Строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ контролируют эксперты

Строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ контролируют эксперты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оценки специалистов требуют любые изменения в проекте

Строительство новой переправы через Уду в столице Бурятии ведётся с сопровождением экспертов. Чтобы ускорить его, все изменения, которые вносятся в проектную документацию в ходе работ, изучает Госэкспертиза РБ. В 2022-ом и в 2023-ом годах специалисты уже рассмотрели и выдали семь положительных заключений в рамках этой модели.

При подготовке территории и уже в процессе возведения объекта в условиях городской среды, как правило, возникают определённые сложности.

- Обнаруживаются неучтённые ранее инженерные коммуникации и сооружения, которые требуют замены или переноса, изменяются положения съездов, местами спрямляется трасса, – пояснили в Госэкспертизе. – В частности, существенно поменялись трассировки ранее запроектированных сетей водо- и теплоснабжения, канализации и ливнёвок. При строительстве появляются другие, вполне обоснованные технические решения.

По словам зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, любые более-менее значимые изменения в проекте требуют такой экспертной оценки.

- Надо сказать, что взаимодействие Госэкспертизы Республики Бурятии со строителями стало более эффективным. Из контролёров эксперты превратились в консультантов, с которыми стало легко находить общий язык, – подчеркнул он. 

В начале месяца на третьем мосту приступили к монтажу трапов смотрового хода. Это служебные проходы между балками пролётного строения, которые требуются для обслуживания переправы. По ним можно добраться в любую точку конструкции, оценить её состояние и выполнить ремонт любого объекта подмостовой части.

К 1 марта установили уже 12 таких специализированных конструкций из 54-х. Длина каждой – восемь метров.

В 2023 году на мосту стартуют работы по обустройству проезжей части и освещения. Сооружение оборудуют камерами дорожного видеонаблюдения, водостоками и дорожными знаками и благоустроят прилегающую территорию, рассказали ранее в министерстве транспорта Бурятии.

В пятницу, 17 марта, из-за строительства переправы начнётся переустройство коммуникаций на пересечении трёх улиц – Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская. Речь идёт о сетях связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и об участке ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути. Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок.
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