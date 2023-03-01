В Улан-Удэ начался новый этап строительства третьего моста

В 2023 году там оборудуют проезжую часть и сделают освещение
К 1 марта установили уже 12 таких специализированных конструкций из 54-х. Длина каждой – восемь метров.
В 2023 году на мосту стартуют работы по обустройству проезжей части и освещения. Сооружение оборудуют камерами дорожного видеонаблюдения, водостоками и дорожными знаками и благоустроят прилегающую территорию, рассказали в министерстве транспорта Бурятии.
Пару недель назад на переправе демонтировали временные сооружения, чтобы опустить пролётное строение на опорные части. В планах также значились работы по подготовке поверхности металлоконструкций к нанесению оклеечной гидроизоляции, установка цоколей, барьерного ограждения, мачт освещения и шумозащитных экранов и укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия.
В ближайшее время из-за строительства переправы начнётся переустройство сетей на пересечении трёх улиц – Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская. Речь идёт о сетях связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и об участке ливнёвки. Работы затронут и трамвайные пути. Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок.
Улан-удэнцев заверили в стопроцентной безопасности новой переправы через Уду и рассказали, что её возводят непрерывно. Ранее заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников написал в своём telegram-канале: строительство сооружения со дня его начала не прекращалось ни на один день. Рабочие трудятся в режиме 24/7.