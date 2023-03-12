В Бурятии продлят полномочия главы российских буддистов

Назначена дата Сугунды – съезда Буддийской традиционной Сангхи России
Сугунды - съезд Буддийской традиционной Сангхи России – состоится 25 апреля. Дату назначили на финансово-отчётном собрании ширээтэ лам, которое прошло накануне, 11 марта, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Сугунды - это всебуддийский съезд, проходящий раз в пять лет. На нём ширээтэ ламы дадут оценку работы Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева за прошедший отчётный период. Они также предложат Сугунды продлить полномочия действующего главы буддистов России.
- От каждого дацана на Сугунды направляются пять человек – трое лам и двое мирян. С прошлого Сугунды идёт новый порядок проведения собрания - в два дня. В первый день, в этом году это будет 24 апреля, соберутся ширээтэ ламы Сангхи России. Перед ними с отчетом о своей деятельности выступят XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и председатель ревизионной комиссии Сангхи Бато-Цырен лама Далаев, - сообщили в Иволгинском дацане.
В предыдущий раз такое собрание прошло в апреле 2018 года.
XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев стоит во главе Сангхи почти 28 лет. Он был избран в апреле 1995 года.
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