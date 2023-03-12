12 марта

11 марта

10 марта

Популярное

В Бурятии продлят полномочия главы российских буддистов

В Бурятии продлят полномочия главы российских буддистов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Назначена дата Сугунды – съезда Буддийской традиционной Сангхи России

Сугунды - съезд Буддийской традиционной Сангхи России – состоится 25 апреля. Дату назначили на финансово-отчётном собрании ширээтэ лам, которое прошло накануне, 11 марта, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Сугунды - это всебуддийский съезд, проходящий раз в пять лет. На нём ширээтэ ламы дадут оценку работы Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева за прошедший отчётный период. Они также предложат Сугунды продлить полномочия действующего главы буддистов России.

- От каждого дацана на Сугунды направляются пять человек – трое лам и двое мирян. С прошлого Сугунды идёт новый порядок проведения собрания - в два дня. В первый день, в этом году это будет 24 апреля, соберутся ширээтэ ламы Сангхи России. Перед ними с отчетом о своей деятельности выступят XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и председатель ревизионной комиссии Сангхи Бато-Цырен лама Далаев, - сообщили в Иволгинском дацане.

В предыдущий раз такое собрание прошло в апреле 2018 года.

XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев стоит во главе Сангхи почти 28 лет. Он был избран в апреле 1995 года. 
Сангха буддизм Хамбо лама

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прощаются с погибшим 27-летним мобилизованным
В Бурятии прощаются с погибшим 27-летним мобилизованным
Общество, 12.03.2023
У Сергея Трухина остались жена и двое детей
В Бурятии продлят полномочия главы российских буддистов
В Бурятии продлят полномочия главы российских буддистов
Общество, 12.03.2023
Назначена дата Сугунды – съезда Буддийской традиционной Сангхи России
В Тункинской больнице в Бурятии завершается неделя здоровья матери и ребёнка
В Тункинской больнице в Бурятии завершается неделя здоровья матери и ребёнка
Общество, 12.03.2023
Врачи призывают матерей ответственно относится к здоровью своего малыша
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 12.03.2023
Днём по региону -2, +3, местами до +9, по северной половине при облачности -7,-12
Забайкальцу, заказавшему убийство женщины, вынесли приговор
Забайкальцу, заказавшему убийство женщины, вынесли приговор
Общество, 11.03.2023
Подсудимый обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя убийства
В Бурятии запущен уникальный проект по выращиванию сибирского кедра
В Бурятии запущен уникальный проект по выращиванию сибирского кедра
Общество, 11.03.2023
Инициаторами выступили жители Новокижингинска в ответ на вырубку леса рядом с селом
С улиц Улан-Удэ вывозят оставшийся снег
С улиц Улан-Удэ вывозят оставшийся снег
Общество, 11.03.2023
Основной упор сделан на очистку остановочных карманов, лестниц и тротуаров от снега и наледи
Премию имени Вячеслава Дагаева учредили в Бурятии
Премию имени Вячеслава Дагаева учредили в Бурятии
Общество, 11.03.2023
Автор лучшей газетной публикации получит 150 тысяч рублей
В Бурятии глава села получил «условку» за подлог и незаконное хранение оружия
В Бурятии глава села получил «условку» за подлог и незаконное хранение оружия
Общество, 11.03.2023
При назначении наказания суд учёл положительные характеристики мужчины и его преклонный возраст
Скрывающегося от следствия иностранца задержали в Бурятии
Скрывающегося от следствия иностранца задержали в Бурятии
Общество, 11.03.2023
Мужчину задержали при попытке выехать в Монголию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^