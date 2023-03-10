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В новой зоне отдыха в центре Улан-Удэ разваливаются скамейки

В новой зоне отдыха в центре Улан-Удэ разваливаются скамейки
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
А на бордюрах около Гостиных рядов появились трещины и сколы

Недавно представители регионального отделения Народного фронта побывали на обновлённой территории около Гостиных рядов. Второй этап её благоустройства завершился осенью, а первый – ремонт площади Революции – ещё 2021-ом. В новой зоне отдыха сделали освещение, уложили брусчатку, установили урны, 14 скамеек и 22 опоры, на каждой из которых расположено по два светодиодных светильника. По обе стороны от нового фонтана теперь красуется неоновый тент. Деревья подсветили с помощью пяти наземных прожекторов.

Около первого в городе сухого фонтана разместили бесплатные батуты для детей. Кроме того, в сквере появились «Дерево жизни» и композиция под названием «Мальчик с птичкой» – произведение известного бурятского скульптора Геннадия Васильева, копию которого специально для Улан-Удэ изготовил его ученик – знаменитый Даши Намдаков. Своё место заняли арт-объект «Сердце» и отреставрированный памятник пенсионеру.

Несмотря на то, что ремонт свежий, там уже «всплыли» досадные недочёты. На некоторых скамейках шатаются и отходят доски – сидеть на них теперь невозможно. Краска облезла. Покрытие возле амфитеатра отошло, а в бордюре появились трещины. Металлические обручи возле деревьев  погнулись.

- Возможно, вандалы постарались, а может, и коммунальная техника, счищающая снег. Надеемся, что необходимые меры примут и сколы отремонтируют, – подчеркнули общественники.

 
Ранее вопросы к ремонту этой территории возникли у мэра города Игоря Шутенкова. К примеру, лавочки там оказались разного цвета. 
благоустройство ремонт Гостиные ряды ОНФ

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