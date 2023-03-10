В новой зоне отдыха в центре Улан-Удэ разваливаются скамейки

А на бордюрах около Гостиных рядов появились трещины и сколы
Недавно представители регионального отделения Народного фронта побывали на обновлённой территории около Гостиных рядов. Второй этап её благоустройства завершился осенью, а первый – ремонт площади Революции – ещё 2021-ом. В новой зоне отдыха сделали освещение, уложили брусчатку, установили урны, 14 скамеек и 22 опоры, на каждой из которых расположено по два светодиодных светильника. По обе стороны от нового фонтана теперь красуется неоновый тент. Деревья подсветили с помощью пяти наземных прожекторов.
Около первого в городе сухого фонтана разместили бесплатные батуты для детей. Кроме того, в сквере появились «Дерево жизни»
и композиция под названием «Мальчик с птичкой»
– произведение известного бурятского скульптора Геннадия Васильева, копию которого специально для Улан-Удэ изготовил его ученик – знаменитый Даши Намдаков. Своё место заняли арт-объект «Сердце» и отреставрированный памятник пенсионеру.
Несмотря на то, что ремонт свежий, там уже «всплыли» досадные недочёты. На некоторых скамейках шатаются и отходят доски – сидеть на них теперь невозможно. Краска облезла. Покрытие возле амфитеатра отошло, а в бордюре появились трещины. Металлические обручи возле деревьев погнулись.
- Возможно, вандалы постарались, а может, и коммунальная техника, счищающая снег. Надеемся, что необходимые меры примут и сколы отремонтируют, – подчеркнули общественники.
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