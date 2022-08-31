В Улан-Удэ приступят к установке скульптуры от Даши Намдакова

В Улан-Удэ на Гостиных рядах приступают к установке скульптуры «Мальчик с птичкой». Её создал знаменитый мастер Даши Намдаков в память о своём учителе, заслуженном художнике РСФСР Геннадии Васильеве (1940 – 2011 гг).
Геннадий Васильев - создатель деревянной небольшой композиции «Мальчик с птичкой». Даши Намдаков в память об учителе решил воссоздать известную работу уже в виде уличной скульптуры в большем размере и из другого материала. Её было решено поставить возле Гостиных рядов на месте прежнего безликого фонтана. К работе подключился архитектор Джейран Уланов – он предложил вписать скульптуру в фонтан и выполнил эскиз чаши.
Сейчас строители подобрали камень под основание. Сама скульптура «Мальчик с птичкой» в исполнении Даши Намдакова уже готова. После завершения монтажа подсветки нового фонтана она будет установлена.
– Мы надеемся, что территория вокруг Гостиных рядов станет одним из интересных общественных пространств. Скульптура отражает динамичность современного города, но сохраняя при этом свою идентичность, – сказал заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной проверки.
Сейчас на Гостиных рядов строители устанавливают арт-объект «Сердце», монтируют скамейки с навесом, завершают работы по устройству наружного освещения. В ближайшее время установят отреставрированную скульптуру «Пенсионер» на улице Куйбышева.