В Улан-Удэ приступят к установке скульптуры от Даши Намдакова





Геннадий Васильев - создатель деревянной небольшой композиции «Мальчик с птичкой». Даши Намдаков в память об учителе решил воссоздать известную работу уже в виде уличной скульптуры в большем размере и из другого материала. Её было решено поставить возле Гостиных рядов на месте прежнего безликого фонтана. К работе подключился архитектор Джейран Уланов – он предложил вписать скульптуру в фонтан и выполнил эскиз чаши.Сейчас строители подобрали камень под основание. Сама скульптура «Мальчик с птичкой» в исполнении Даши Намдакова уже готова. После завершения монтажа подсветки нового фонтана она будет установлена.– Мы надеемся, что территория вокруг Гостиных рядов станет одним из интересных общественных пространств. Скульптура отражает динамичность современного города, но сохраняя при этом свою идентичность, – сказал заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной проверки.Сейчас на Гостиных рядов строители устанавливают арт-объект «Сердце», монтируют скамейки с навесом, завершают работы по устройству наружного освещения. В ближайшее время установят отреставрированную скульптуру «Пенсионер» на улице Куйбышева.