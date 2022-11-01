В Улан-Удэ у Гостиных рядов появилось «Дерево жизни»





Арт-объект «Дерево жизни» появился в центре Улан-Удэ, у Гостиных рядов, после благоустройства территории со стороны улицы Куйбышева.Подарок городу к предстоящему столетнему юбилею республики сделал фанерный завод, сообщает пресс-служба мэрии. Композиция выполнена из металла в виде дерева, которое является символом завода и изображено на логотипе предприятия. Название «Дерево жизни» она получила, поскольку по словам руководства предприятия, именно дерево символизирует связь поколений.- Прорастая из семени, оно растёт и разветвляется, плодоносит и дает жизнь следующему поколению, чтобы начать жизненный цикл заново, - пояснила гендиректор завода Сэсэг Чжу.Идея о создании и установке скульптурной композиции на одной из городских улиц у руководства предприятия возникла после посещения в мае этого года в составе делегации Бурятии столицы Белоруссии Минска.- Там мы увидели много необычайно красивых скульптур и памятников, которые эффектно украшали город, - рассказала Сэсэг Чжу. - На фоне них охотно фотографировались горожане и туристы. Мы не смогли остаться равнодушными к увиденному и очень вдохновились. Поэтому решили создать красивую скульптуру, которая бы украшала одно из мест отдыха наших горожан и одновременно была бы «созвучна» нашему предприятию. Тем более, что в 2023 году наша республика отметит свой столетний юбилей. Именно к этой важной и красивой дате был приурочен наш подарок столице Бурятии - городу Улан-Удэ,Мэрия поддержала инициативу и предоставила место для скульптуры у Гостиных рядов.Директор завода надеется, что скульптура подарит много радостных эмоций жителям и гостям столицы Бурятии.Территория вокруг Гостиных рядов одержала победу в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Её отремонтировали со стороны улиц Куйбышева и Коммунистическая.