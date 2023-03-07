Богослужения пройдут 7 и 8 марта
7 и 8 марта, в день празднования обретения мощей блаженной старицы Матроны Московской в Свято-Одигитриевский собор Улан-Удэ будет принесена икона блаженной Матроны Московской с частью её святых мощей, а также образ Божией Матери «Взыскание погибших», написанный по желанию старицы Матроны. Перед святынями пройдут богослужения, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Начало вечернего богослужения 7 марта в 17:00; начало утреннего богослужения с Литургией Преждеосвященных Даров – 8 марта в 8:00.
Наименование этой иконы принадлежит к числу наиболее трогательных наименований, какими только была названа Пречистая Дева, и выражает глубокую мысль о Богоматери, как о последнем прибежище, последней надежде потерянных людей.
В Улан-Удэ принесут мощи и икону Матроны Московской
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