В Улан-Удэ принесут мощи и икону Матроны Московской

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Богослужения пройдут 7 и 8 марта



7 и 8 марта, в день празднования обретения мощей блаженной старицы Матроны Московской в Свято-Одигитриевский собор Улан-Удэ будет принесена икона блаженной Матроны Московской с частью её святых мощей, а также образ Божией Матери «Взыскание погибших», написанный по желанию старицы Матроны. Перед святынями пройдут богослужения, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Начало вечернего богослужения 7 марта в 17:00; начало утреннего богослужения с Литургией Преждеосвященных Даров – 8 марта в 8:00.



Наименование этой иконы принадлежит к числу наиболее трогательных наименований, какими только была названа Пречистая Дева, и выражает глубокую мысль о Богоматери, как о последнем прибежище, последней надежде потерянных людей.













