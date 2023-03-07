В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества









В Улан-Удэ для учеников 1-4-ых классов коррекционной школы-интерната сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели занятие на тему «Дорогой мужества».Сотрудник отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ капитан полиции Виктор Бадмаев рассказал о героях службы, их подвигах и наградах.- В наших подразделениях проходят службу и молодые сотрудники, и те, кто участвовал в боевых действиях. Много награждённых, в том числе государственными наградами, за отличие в службе, задержание преступников и спасение людей. К сожалению, шестеро сотрудников вневедомственной охраны в разные годы погибли при исполнении своего служебного долга, - говорит Виктор Бадмаев.Росгвардеец также рассказал о повседневных буднях вневедомственной охраны – что такое группа задержания и чем она занимается, про экипировку и снаряжение сотрудников, как проходит у личного состава физическая и огневая подготовка. Для наглядности Виктор Бадмаев продемонстрировал школьникам учебный пистолет Макарова – такой же, что состоит на вооружении у росгвардейцев.В конце занятия офицер провёл с ребятами небольшую зарядку. Школьники с удовольствием выполняли несложные физические упражнения, прыгали и разминались.Педагоги учебного заведения вручили капитану полиции Виктору Бадмаеву благодарственное письмо за урок и попросили проводить подобные занятия на постоянной основе, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.