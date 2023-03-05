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Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала

Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра

Инспекторы ГИМС предупреждают: у нижнего изголовья Святого Носа, устья реки Баргузин на акватории Баргузинского залива образовались многочисленные незамёрзшие разрывы, трещины.

- На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра. По результатам мониторинга, проведённого 4 марта, толщина льда составляет 50 см. В то время как 26 февраля, она составляла 90-100 см, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

К жителям республики обратились: «Не пренебрегайте мерами безопасности, не подвергайте свою жизнь опасности! Выезд на лёд вне ледовых переправ в любой момент может закончиться трагедией!»

лед Байкал

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