Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала

Общество, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра



Инспекторы ГИМС предупреждают: у нижнего изголовья Святого Носа, устья реки Баргузин на акватории Баргузинского залива образовались многочисленные незамёрзшие разрывы, трещины.



- На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра. По результатам мониторинга, проведённого 4 марта, толщина льда составляет 50 см. В то время как 26 февраля, она составляла 90-100 см, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



К жителям республики обратились: «Не пренебрегайте мерами безопасности, не подвергайте свою жизнь опасности! Выезд на лёд вне ледовых переправ в любой момент может закончиться трагедией!»



