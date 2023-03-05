На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра
Инспекторы ГИМС предупреждают: у нижнего изголовья Святого Носа, устья реки Баргузин на акватории Баргузинского залива образовались многочисленные незамёрзшие разрывы, трещины.
- На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра. По результатам мониторинга, проведённого 4 марта, толщина льда составляет 50 см. В то время как 26 февраля, она составляла 90-100 см, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
К жителям республики обратились: «Не пренебрегайте мерами безопасности, не подвергайте свою жизнь опасности! Выезд на лёд вне ледовых переправ в любой момент может закончиться трагедией!»
Жителей Бурятии предупреждают о разрывах и трещинах на льду Байкала
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На изменение структуры льда, его подвижки и расхождения повлияло повышение дневных температур воздуха и усиление ветра
Ранее она была неоднократно судима и дважды отбывала наказание в местах лишения свободы
Женщину задержали в Тюмени
Это станет возможным после введения в эксплуатацию международного терминала в аэропорту Кызыла
В результате пожара в доме культуры было уничтожено более 7 тысяч книг
Сохраняется риск схода снежных масс в горах Кабанского, Курумканского, Муйского, Окинского и Тункинского районов
Учащимся рассказали, как можно вырастить сосну дома
Время полёта – всего 40 минут на самолёте L410
Жертвами аферистов за неделю стали 32 человека
В мэрии отметили, что особое внимание уделяется теневым сторонам города, пешеходным переходам, перекрёсткам и крутым спускам и подъёмам
От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице
Это будет финальный, двенадцатый Байкальский лабиринт
Днём -3, +2, местами по югу до +7, по Прибайкалью и северу -2,-7
Общество, 04.03.2023
Кормосмесь мужчина в течение нескольких дней продавал и тратил деньги на алкоголь
Общество, 04.03.2023
«Стоя у светофора, обнаружил великие перемены у одного знакомого столбика», - рассказывает Сергей Тарасенко