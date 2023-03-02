В Улан-Удэ вновь пройдёт «Рабочая суббота донора»

На приёме проведут бесплатное медицинское обследование



В Бурятии республиканская станция переливания крови приглашает в эту субботу на приём доноров, повторно сдающих цельную кровь. Доноры плазмы и первичные доноры принимаются в будние дни работы станции.



Приём доноров пройдёт 4 марта с 8:00 до 13:00. Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в Бурятии, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг.



Желающим сдать кровь и её компоненты необходимо иметь при себе паспорт и данные ФЛГ и СНИЛС. Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование.



Как подготовиться к кроводаче:

- избегайте накануне и утром перед сдачей крови приёма жирной, мясной и молочной пищи;

- избегайте накануне кроводачи значительных физических нагрузок;

- нежелательно приходить на дачу крови после ночного дежурства;

- воздержитесь от курения за 3 часа и от алкоголя за 48 часов до дачи крови;

- необходим легкий завтрак в виде сладкого чая, сухариков, сока, фруктов, овощей;

- документы: паспорт, ФЛГ и СНИЛС.



Отвод от донорства после прививки от сезонного гриппа составляет 10 дней, после вакцинации от COVID-19 – 30 дней.



Донации тромбоцитов выполняются в зависимости от заявки медицинских организаций на концентрат тромбоцитов.



