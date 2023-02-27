В Бурятии определили чемпиона «Зимнего мяча»

Общество, Фото: федерация футбола РБ

Победу праздновала спортшкола №6



На прошлой неделе в Бурятии прошли заключительные игры чемпионата республики по зимнему футболу «Зимний мяч». В турнире принимали участие 6 команд: «Локомотив», ВСГУТУ, спортивная школа №6, «Марс», «Спарта» и БГСХА.



По итогам прошедших игр чемпионом стала команда спортивной школы №6. Второе место завоевали футболисты «Спарты». Третьими стали спортсмены из ВСГУТУ.



Лучшим игроком турнира «Зимний мяч 2023» был признан игрок из спортивной школы №6 –Эрдэм Галданов. Об этом сообщает федерация футбола РБ.

