Победу праздновала спортшкола №6
На прошлой неделе в Бурятии прошли заключительные игры чемпионата республики по зимнему футболу «Зимний мяч». В турнире принимали участие 6 команд: «Локомотив», ВСГУТУ, спортивная школа №6, «Марс», «Спарта» и БГСХА.
По итогам прошедших игр чемпионом стала команда спортивной школы №6. Второе место завоевали футболисты «Спарты». Третьими стали спортсмены из ВСГУТУ.
Лучшим игроком турнира «Зимний мяч 2023» был признан игрок из спортивной школы №6 –Эрдэм Галданов. Об этом сообщает федерация футбола РБ.
В Бурятии определили чемпиона «Зимнего мяча»
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