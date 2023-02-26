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В Бурятии сельчанам вернули дневной автобус до райцентра

В Бурятии сельчанам вернули дневной автобус до райцентра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его запустили по просьбам самих местных жителей

В начале недели жители мухоршибирского села Шаралдай попросили запустить ещё один автобус от их населённого пункта до районного центра – Мухоршибири – чтобы он ходил туда ещё и в обед, как было раньше. Люди даже согласились на повышение стоимости проезда до 100 рублей.

- Чтобы съездить в Мухоршибирь, нам нужно заплатить 400 рублей в один конец. А если делов там всего на час-два, приходится ждать целый день или ехать на такси – это опять 400 рублей, – рассказали сельчане.
 
Они провели голосование, и 98% жителей Шаралдая поддержали «возвращение» дневного маршрута. Власти к ним прислушались и решили запустить пробный рейс с 27 февраля. Автобус будет ходить из села до райцентра и обратно дважды в неделю – по понедельникам и средам, сообщается в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Там же опубликовали расписание: выезд из Мухоршибири – в 12:15, набор пассажиров – с 12:00, выезд из Шаралдая – в 13:00, сбор – с 12:45. Стоимость проезда – 100 рублей. Теперь всё зависит оттого, насколько востребован окажется автобус.

- Рейсы будут осуществляться с мониторингом заполняемости салона в обоих направлениях, – пояснил первый замглавы администрации района Олег Кожевин. – По его итогам будут приниматься дальнейшие решения по работе маршрута.

автобусы транспорт Мухоршибирский район

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