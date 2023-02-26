В Бурятии сельчанам вернули дневной автобус до райцентра

Его запустили по просьбам самих местных жителей
В начале недели жители мухоршибирского села Шаралдай попросили запустить ещё один автобус от их населённого пункта до районного центра – Мухоршибири – чтобы он ходил туда ещё и в обед, как было раньше. Люди даже согласились на повышение стоимости проезда до 100 рублей.
- Чтобы съездить в Мухоршибирь, нам нужно заплатить 400 рублей в один конец. А если делов там всего на час-два, приходится ждать целый день или ехать на такси – это опять 400 рублей, – рассказали сельчане.
Они провели голосование, и 98% жителей Шаралдая поддержали «возвращение» дневного маршрута. Власти к ним прислушались и решили запустить пробный рейс с 27 февраля. Автобус будет ходить из села до райцентра и обратно дважды в неделю – по понедельникам и средам, сообщается в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Там же опубликовали расписание: выезд из Мухоршибири – в 12:15, набор пассажиров – с 12:00, выезд из Шаралдая – в 13:00, сбор – с 12:45. Стоимость проезда – 100 рублей. Теперь всё зависит оттого, насколько востребован окажется автобус.
- Рейсы будут осуществляться с мониторингом заполняемости салона в обоих направлениях, – пояснил первый замглавы администрации района Олег Кожевин. – По его итогам будут приниматься дальнейшие решения по работе маршрута.
Жители республики метали блины и катались на печке по замёрзшему озеру
Он предрёк стабилизацию во всех сферах жизни
Его запустили по просьбам самих местных жителей
Из схемы их движения «выпало» сразу пять остановок
Траурная церемония пройдёт 26 февраля
Столица Бурятии провожает зиму
Отслеживать антропогенное воздействие на озеро теперь будут постоянно
Жители республики считают, что у бурятской столицы всё-таки «женское лицо»
Большие «волгабасы» могут помешать другому транспорту
В этномузее рассказали, как развлечься и чем угоститься на празднике
Теперь ему требуется срочная операция
Венера, Луна и Юпитер выстроились в один ряд
В республике сегодня ветрено
Виталий Гриф был примером высокого профессионализма для коллег
Горожанина дважды остановили нетрезвым за рулём