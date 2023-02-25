Движение на Ольхонской переправе могут ограничить из-за нарушителей

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Водители сворачивают с неё, сокращая до Хужира, при этом уничтожая разметку переправы и ограничительные вешки



В праздничные и выходные дни на озере Байкал проводится масштабная профилактическая работа, направленная на предотвращение происшествий с провалом людей и техники под лёд.



Группировка сотрудников государственной инспекции по маломерным судам усилена внештатными инспекторами. В мероприятиях задействованы представители Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Иркутского областного отделения общеросийской общественной организации «Всероссийскре общество спасения на водах», местных администраций. Дежурят экипажи территориальных подразделений госавтоинспекции.



- В праздничные дни поток туристов и отдыхающих на Байкале ожидаемо увеличился. К сожалению, вместе с этим возросло и число правонарушений, из которых большинство связано с выездом транспортных средств на лёд вне ледовой переправы, а такая, напомню, на озере одна - в Ольхонском районе. Выезд на лёд в иных местах запрещён региональным законодательством! Но и на этой санкционированной ледовой дороге водителями допускаются многочисленные нарушения. В частности, превышение скоростного режима - свыше 20 километров в час, а также выезд за ограничительные вешки. Таким образом некоторые пытаются «срезать» путь до Хужира, расположенного на острове Ольхон. Их не пугают многочисленные динамические трещины, разломы и торосы, осложняющие ледовую обстановку и представляющие собой потенциальную угрозу для жизни и здоровья как самих водителей, так и их пассажиров. Кроме того, на прошлой неделе на Ольхонской переправе произошло ДТП, ставшее следствием нарушений правил дорожного движения. Обязанность водителей - неукоснительное их соблюдение и на льду! В противном случае движение по Ольхонской переправе может быть временно ограничено и возобновлено только при обеспечении обязательных требований, предъявляемых к эксплуатации ледовой переправы. Ведь на восстановление разметки и вешек, уничтожаемых нарушителями, требуется время, - сказал начальник Центра ГИМС главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.



За два дня порядка двадцати водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области.



Спасатели призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности. Не допускать выезда и выхода на лёд вне санкционированных мест, учитывать информацию, размещённую на знаках и аншлагах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



