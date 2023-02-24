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Жителям Бурятии придётся более шести лет копить на свой дом

Жителям Бурятии придётся более шести лет копить на свой дом
Общество,  Фото:Pixabay.com
Для этого нужно зарабатывать почти 54 тысячи в месяц

Представители федерального портала «Мир квартир» решили узнать, сколько времени потребуется россиянину, чтобы накопить на свой дом или коттедж. Как выяснилось, примерно восемь лет и то – при условии, что откладывать на такое жильё придётся весь свой месячный заработок (его средний размер по стране – 63 060 рублей).

- Теоретически это возможно, если в семье есть ещё один работающий человек, чью зарплату можно тратить на текущие нужды, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Эксперты взяли информацию Росстата о средних зарплатах в регионах РФ и проанализировали цены на частные дома на портале, а потом определили, как они соотносятся друг с другом.

Оказалось, что в Бурятии коттедж стоит примерно 4 001 186 рублей, а получают жители республики, по сведениям Росстата, в среднем 53 тысячи 958 рублей – столько им и придётся откладывать ежемесячно. Итого на это уйдёт 6 лет и 2 месяца.

В соседней Иркутской области собирать деньги на дом за 4 миллиона 694 тысячи 844 рубля нужно 5 лет и 9 месяцев при доходе в 65 937 рублей, в Забайкалье – пять с половиной лет. Там платят примерно 62 797, а за коттедж просят 4 миллиона 256 тысяч 500 рублей.

Больше всего времени для того, чтобы обзавестись им, понадобится жителям Чечни – 24 года и 3 месяца. Там самый ощутимый разрыв между доходами и ценами (35 067 и 10 миллионов 244 тысячи). В Ингушетии и Дагестане сроки чуть меньше – 22 года и 8 месяцев и 22 года и 1 месяц. Долго также придётся копить севастопольцам (21 год и 9 месяцев), крымчанам и петербуржцам (19 лет и 4 месяца), краснодарцам (18 лет и 4 месяца), калининградцам (17 лет и 9 месяцев). Замыкают эту десятку Карачаево-Черкесия (17,1) и Кабардино-Балкария (16,4)

Москвичам потребуется 16 лет и 1 месяц. Быстрее всего – за четыре года – купить коттедж, откладывая ежемесячное жалованье, смогут жители Кемеровской области, поскольку стоит он около 2 миллионов 762 тысяч, а ежемесячный заработок там, по оценкам Росстата – 57 тысяч 854 рубля.

В Магаданской области жильё дорогое – 7 миллионов 179 тысяч рублей, но и зарплаты немаленькие – 147 тысяч в месяц. Потому копить нужно всего 4 года и 1 месяц. В Архангельской области для этого необходимо 4 года и 2 месяца, в Курганской – четыре с половиной, а в Еврейской АО и Коми – 4 года и 8 месяцев.

- Мы делали подобное исследование два года назад. С тех пор доступность индивидуальных домов осталась прежней. Хоть цены на них и выросли на 19,3%, но и средняя официальная зарплата в стране поднялась с 52 355 до 63 060 рублей, то есть на 20,4%, – подчеркнул Павел Луценко. – Если же сравнивать доступность домов с квартирами, то на квартиру россиянину сегодня накопить гораздо легче – всего за шесть лет и четыре месяца. И это ещё без учёта ипотеки.
жилье деньги

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