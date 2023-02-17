Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Кабанском районе Бурятии в ДТП попал автовоз. К счастью, никто не пострадал.
По этой причине ограничение движение автотранспорта на 232 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в районе станции Переемная.
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17 февраля
07:20
16 февраля
14:01
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На трассе в Бурятии восстановлено движение
Общество, Фото:
Движение восстановлено по обеим полосам
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Кабанском районе Бурятии в ДТП попал автовоз. К счастью, никто не пострадал.
По этой причине ограничение движение автотранспорта на 232 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в районе станции Переемная.
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