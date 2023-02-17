Введено реверсивное движение
Сегодня, 17 февраля, в Кабанском районе Бурятии в ДТП попал автовоз. Судя по фото с места аварии, он врезался в ограждение и перекрыл часть дороги.
По этой причине ограничение движение автотранспорта на 232 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в районе станции Переемная.
- В ДТП с участием большегрузного автомобиля пострадавших нет. На месте введено реверсивное движение. Пропускают только легковые автомашины, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Полное восстановление движения планируется в ближайшее время.
В Бурятии из-за ДТП с автовозом ограничили движение на трассе
Происшествия, Фото:
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