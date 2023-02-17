17 февраля

16 февраля

Популярное

В Бурятии из-за ДТП с автовозом ограничили движение на трассе

В Бурятии из-за ДТП с автовозом ограничили движение на трассе
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Введено реверсивное движение

Сегодня, 17 февраля, в Кабанском районе Бурятии в ДТП попал автовоз. Судя по фото с места аварии, он врезался в ограждение и перекрыл часть дороги.

По этой причине ограничение движение автотранспорта на 232 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в районе станции Переемная.

- В ДТП с участием большегрузного автомобиля пострадавших нет. На месте введено реверсивное движение. Пропускают только легковые автомашины, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Полное восстановление движения планируется в ближайшее время.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП погибла 20-летняя девушка
В Бурятии в ДТП погибла 20-летняя девушка
Происшествия, 17.02.2023
Аварию устроила водитель, не имеющая прав
В Бурятии вновь сбили ребёнка на «зебре»
В Бурятии вновь сбили ребёнка на «зебре»
Происшествия, 17.02.2023
Мальчика привезли из районной больницы в Улан-Удэ
У забайкальца арестовали автомобиль за пьяную езду
У забайкальца арестовали автомобиль за пьяную езду
Происшествия, 17.02.2023
В дальнейшем машину могут конфисковать 
На пожаре под Иркутском погибли пять человек
На пожаре под Иркутском погибли пять человек
Происшествия, 17.02.2023
Шесть человек успели эвакуироваться
У жителя Забайкалья забрали Toyota Harrier за пьяную езду
Происшествия, 16.02.2023
Также мужчине назначили наказание в виде 220 часов обязательных работ
В Бурятии казначей родительского комитета присвоила крупную сумму
В Бурятии казначей родительского комитета присвоила крупную сумму
Происшествия, 16.02.2023
Когда другие родители стали задавать вопросы, она начала прятаться
Со льда Братского водохранилища эвакуировали четырёх рыбаков
Со льда Братского водохранилища эвакуировали четырёх рыбаков
Происшествия, 16.02.2023
Владельцу авто грозит штраф за выезд на лёд
В Бурятии отправили за решётку водителя, сделавшего ребёнка инвалидом
В Бурятии отправили за решётку водителя, сделавшего ребёнка инвалидом
Происшествия, 16.02.2023
Пьяный автомобилист сбил 12-летнего велосипедиста
В Бурятии в запертом доме нашли тело мужчины
В Бурятии в запертом доме нашли тело мужчины
Происшествия, 16.02.2023
Спасателей вызвала жена умершего
В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП
В Забайкалье будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП
Происшествия, 16.02.2023
Виновница аварии изначально не признавала свою вину

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^