В Бурятии из-за ДТП с автовозом ограничили движение на трассе

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Введено реверсивное движение



Сегодня, 17 февраля, в Кабанском районе Бурятии в ДТП попал автовоз. Судя по фото с места аварии, он врезался в ограждение и перекрыл часть дороги.



По этой причине ограничение движение автотранспорта на 232 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в районе станции Переемная.



- В ДТП с участием большегрузного автомобиля пострадавших нет. На месте введено реверсивное движение. Пропускают только легковые автомашины, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Полное восстановление движения планируется в ближайшее время.

