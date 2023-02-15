Встретившиеся у Малахова улан-удэнка и миллиардер из Америки расстались

Незадолго до этого Мария Молонова официально объявила об их отношениях
Почему так произошло, сама Мария рассказала в соцсетях 14 февраля – в День всех влюблённых.
- Думала, с чего начать свой рассказ, чтобы он не затянулся на целый день. Начну, наверное, с того, что когда мы с Серёжей были в Москве, получилось так, что мы провели под камерами 90% времени. Практически не было времени побыть вдвоём, посидеть, поболтать, – поделилась Молонова. – При этом хочется сказать большое спасибо редакторам проекта и самому Малахову. Они действительно за нас переживали. Вся съёмочная группа, операторы, корреспонденты. Подходили по одному и говорили: «Маша, вы так подходите друг другу», «Маша, а что у вас там?».
После съёмок передачи улан-удэнка отправилась домой, в Улан-Удэ. Сергей должен был прилететь следом и даже купил билеты на самолёт.
- Он уже сидел на чемоданах, и так получилось, что буквально за пару часов до вылета мы узнаём, что поездка сорвалась, – отметила Мария, не назвав причину. – Сергей тут же улетает к себе. У него в принципе проблемы с влётом в Россию и вылетом, потому что он гражданин Украины.
Молонова решила оформить загранпаспорт, чтобы самой поехать в США.
- Загранник делают месяц. И когда меня пригласили за ним, моя поездка тоже срывается, – поделилась девушка. – До сих пор не забрала паспорт, потому что он вообще потерял для меня какой-то смысл. Это было действительно очень красиво, для меня как для девочки – особенно. Но это не фильм, не кино – мы столкнулись с реальной жизнью, где было очень много хейта в его (Сергея) сторону, много травли. Я знаю, как ему было тяжело. Переживала за него и чувствовала долю своей вины из-за происходящего.
По словам Марии, всё это обоих очень мучило.
- И мы решили, что расстаться сейчас будет правильно. Кто-то скажет, что за любовь можно побороться и так далее. Не всегда. Очень благодарна за те эмоции, которые я получила. Они действительно были самыми яркими, наверное, за весь прошедший год. Уверена, что у него всё будет хорошо. И будет хорошо у меня. Вот такой конец, – заключила девушка, сдерживая слёзы.
Ранее наша 26-летняя землячка, принявшая участие в телешоу «Малахов» на канале «Россия-1» (16+), заявила, что на неё обрушилась настоящая волна хейта. Девушку атаковали в соцсетях гневными сообщениями с оскорблениями. Досталось и её избраннику. Обоих обвинили в стремлении попиариться.
По словам Марии, все были уверены: появление Сергея в эфире федерального канала «накинуло ему нулей на счёт». Но, как выяснилось, парочке не заплатили даже за съёмки, зато у Харкуши прибавилось подписчиков. А про саму Молонову уже во второй раз написали в британской газете Daily Star и даже начали составлять в Интернете её биографии.
Молонова решила оформить загранпаспорт, чтобы самой поехать в США.
- Загранник делают месяц. И когда меня пригласили за ним, моя поездка тоже срывается, – поделилась девушка. – До сих пор не забрала паспорт, потому что он вообще потерял для меня какой-то смысл. Это было действительно очень красиво, для меня как для девочки – особенно. Но это не фильм, не кино – мы столкнулись с реальной жизнью, где было очень много хейта в его (Сергея) сторону, много травли. Я знаю, как ему было тяжело. Переживала за него и чувствовала долю своей вины из-за происходящего.
По словам Марии, всё это обоих очень мучило.
- И мы решили, что расстаться сейчас будет правильно. Кто-то скажет, что за любовь можно побороться и так далее. Не всегда. Очень благодарна за те эмоции, которые я получила. Они действительно были самыми яркими, наверное, за весь прошедший год. Уверена, что у него всё будет хорошо. И будет хорошо у меня. Вот такой конец, – заключила девушка, сдерживая слёзы.
Ранее наша 26-летняя землячка, принявшая участие в телешоу «Малахов» на канале «Россия-1» (16+), заявила, что на неё обрушилась настоящая волна хейта. Девушку атаковали в соцсетях гневными сообщениями с оскорблениями. Досталось и её избраннику. Обоих обвинили в стремлении попиариться.
По словам Марии, все были уверены: появление Сергея в эфире федерального канала «накинуло ему нулей на счёт». Но, как выяснилось, парочке не заплатили даже за съёмки, зато у Харкуши прибавилось подписчиков. А про саму Молонову уже во второй раз написали в британской газете Daily Star и даже начали составлять в Интернете её биографии.