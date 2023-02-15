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Встретившиеся у Малахова улан-удэнка и миллиардер из Америки расстались

Встретившиеся у Малахова улан-удэнка и миллиардер из Америки расстались
Общество, 
Незадолго до этого Мария Молонова официально объявила об их отношениях

Жительница бурятской столицы Мария Молонова, которая решила найти вторую половинку через баннер и в итоге познакомилась на ток-шоу «Малахов» (возрастное ограничение – 16+) с миллиардером из Америки Сергеем Харкушей, сообщила об их расставании. Молодые люди только в конце января стали парой, но их отношения закончились, едва начавшись.

Почему так произошло, сама Мария рассказала в соцсетях 14 февраля – в День всех влюблённых.


- Думала, с чего начать свой рассказ, чтобы он не затянулся на целый день. Начну, наверное, с того, что когда мы с Серёжей были в Москве, получилось так, что мы провели под камерами 90% времени. Практически не было времени побыть вдвоём, посидеть, поболтать, – поделилась Молонова. – При этом хочется сказать большое спасибо редакторам проекта и самому Малахову. Они действительно за нас переживали. Вся съёмочная группа, операторы, корреспонденты. Подходили по одному и говорили: «Маша, вы так подходите друг другу», «Маша, а что у вас там?».

После съёмок передачи улан-удэнка отправилась домой, в Улан-Удэ. Сергей должен был прилететь следом и даже купил билеты на самолёт.

- Он уже сидел на чемоданах, и так получилось, что буквально за пару часов до вылета мы узнаём, что поездка сорвалась, – отметила Мария, не назвав причину. – Сергей тут же улетает к себе. У него в принципе проблемы с влётом в Россию и вылетом, потому что он гражданин Украины.

Молонова решила оформить загранпаспорт, чтобы самой поехать в США.

- Загранник делают месяц. И когда меня пригласили за ним, моя поездка тоже срывается, – поделилась девушка. – До сих пор не забрала паспорт, потому что он вообще потерял для меня какой-то смысл. Это было действительно очень красиво, для меня как для девочки – особенно. Но это не фильм, не кино – мы столкнулись с реальной жизнью, где было очень много хейта в его (Сергея) сторону, много травли. Я знаю, как ему было тяжело. Переживала за него и чувствовала долю своей вины из-за происходящего.

По словам Марии, всё это обоих очень мучило.

- И мы решили, что расстаться сейчас будет правильно. Кто-то скажет, что за любовь можно побороться и так далее. Не всегда. Очень благодарна за те эмоции, которые я получила. Они действительно были самыми яркими, наверное, за весь прошедший год. Уверена, что у него всё будет хорошо. И будет хорошо у меня. Вот такой конец, – заключила девушка, сдерживая слёзы.

Ранее наша 26-летняя землячка, принявшая участие в телешоу «Малахов» на канале «Россия-1» (16+), заявила, что на неё обрушилась настоящая волна хейта. Девушку атаковали в соцсетях гневными сообщениями с оскорблениями. Досталось и её избраннику. Обоих обвинили в стремлении попиариться.

По словам Марии, все были уверены: появление Сергея в эфире федерального канала «накинуло ему нулей на счёт». Но, как выяснилось, парочке не заплатили даже за съёмки, зато у Харкуши прибавилось подписчиков. А про саму Молонову уже во второй раз написали в британской газете Daily Star и даже начали составлять в Интернете её биографии.

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