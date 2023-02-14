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В Улан-Удэ требуют разработать документацию по ликвидации фенольного озера

В Улан-Удэ требуют разработать документацию по ликвидации фенольного озера
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Проблемный вопрос обсуждали в прокуратуре

В прокуратуре Бурятия обсудили проблему ликвидации фенольного отстойника в Улан-Удэ.

- В ходе обсуждения заинтересованные органы контроля ориентированы на активное участие в выработке проектной документации, представители ОАО «РЖД» - на привлечение представителей общественности и науки, - сообщили в прокуратуре.

По итогам заседания межведомственной рабочей группы определён срок формирования проектного решения.

Отмечается, что в мероприятии участвовали заместитель председателя правительства республики, министр природных ресурсов и экологии республики, представители Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по республике, Восточно-Сибирской железной дороги, Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш». Заседание прошло под председательством исполняющего обязанности прокурора республики Михаила Филичева. 


Отстойник-накопитель образовался ещё в 1987 году. Состояние воздуха около него контролируют с октября 2020-го. За два года сделали 1304 анализа. Никаких превышений установленных нормативов эксперты не выявили.

Газогенераторная станция Улан-Удэнского ЛВРЗ несколько лет вырабатывала газ для термических печей литейного и кузнечного производства. А побочные продукты – вода с примесью фенола и каменноугольная смола – сливались в этот самый отстойник, который стал в итоге ядовитым водоёмом.

Токсичные отходы не ликвидировали с 2006 года. Именно тогда ЛВРЗ смог, наконец, перейти на сжиженный газ. Из-за споров, как именно ликвидировать фенольное озеро, вопрос не могут решить уже не первый год.

В январе Михаил Филичев выезжал на место и тогда же потребовал активизировать исполнение судебного решения по нейтрализации экологической угрозы и по рекультивации земельного участка.
прокуратура экология

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