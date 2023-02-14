С промплощадки в Иркутской области вывезены самые опасные отходы

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Их увезли на специализированные предприятия для утилизации



Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявила о ликвидации с площадки предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области опасных отходов, которые представляли наибольший риск для населения.



- Ранее перезатаренные отходы II–IV классов опасности вывезены с территории на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам. Они больше не угрожают жителям города Усолье-Сибирское и экосистеме реки Ангара. Считаю, что это большая победа в предотвращении экологического бедствия и важный этап превращения площадки в территорию с хорошим экономическим потенциалом, – отметила Виктория Абрамченко.



Напомним, что утилизация отходов усольского Химпрома началась в 2020 году. Была выполнена перезатарка опасных отходов, обнаруженных в 17 аварийных цистернах, в специальные ёмкости. Кроме того, были ликвидированы скважины с накопленными отходами, локализованы источники загрязнения территории ртутью, нефтяная линза, предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в Ангару.



Работы на промплощадке ведутся ускоренными темпами. В 2022 году был досрочно завершён демонтаж 204 надземных частей зданий с экономией бюджета, что позволило взять в работу ещё 37 объектов без привлечения дополнительных средств.



– Всего в 2023 году предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах с дальнейшим размещением на шламонакопителе, ликвидировать цех 94, включая перетаривание отходов из 96 технологических ёмкостей, – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.



В настоящее время с нарастающим итогом демонтировано 243 здания общим объёмом строительных конструкций более 3 млн 596 тысяч кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

