14 февраля

13 февраля

Популярное

С промплощадки в Иркутской области вывезены самые опасные отходы

С промплощадки в Иркутской области вывезены самые опасные отходы
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Их увезли на специализированные предприятия для утилизации

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявила о ликвидации с площадки предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области опасных отходов, которые представляли наибольший риск для населения.

- Ранее перезатаренные отходы II–IV классов опасности вывезены с территории на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам. Они больше не угрожают жителям города Усолье-Сибирское и экосистеме реки Ангара. Считаю, что это большая победа в предотвращении экологического бедствия и важный этап превращения площадки в территорию с хорошим экономическим потенциалом, – отметила Виктория Абрамченко.

Напомним, что утилизация отходов усольского Химпрома началась в 2020 году. Была выполнена перезатарка опасных отходов, обнаруженных в 17 аварийных цистернах, в специальные ёмкости. Кроме того, были ликвидированы скважины с накопленными отходами, локализованы источники загрязнения территории ртутью, нефтяная линза, предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в Ангару.

Работы на промплощадке ведутся ускоренными темпами. В 2022 году был досрочно завершён демонтаж 204 надземных частей зданий с экономией бюджета, что позволило взять в работу ещё 37 объектов без привлечения дополнительных средств.

– Всего в 2023 году предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах с дальнейшим размещением на шламонакопителе, ликвидировать цех 94, включая перетаривание отходов из 96 технологических ёмкостей, – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

В настоящее время с нарастающим итогом демонтировано 243 здания общим объёмом строительных конструкций более 3 млн 596 тысяч кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область экология загрязнение опасные отходы ликвидация Усолье-Сибирское химия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Кикбоксёры Бурятии выиграли 8 медалей «Силы Сибири»
Кикбоксёры Бурятии выиграли 8 медалей «Силы Сибири»
Общество, 14.02.2023
Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина
В городе Бурятии откроется центр общения старшего поколения
В городе Бурятии откроется центр общения старшего поколения
Общество, 14.02.2023
При центре уже проходят занятия  и встречи
В Бурятии выбрали новую дату концерта в Кремле, отменённого из-за СВО
В Бурятии выбрали новую дату концерта в Кремле, отменённого из-за СВО
Общество, 14.02.2023
Его устроят на главной сцене страны следующей весной
В Бурятии можно будет пройти медико-социальную экспертизу дистанционно
В Бурятии можно будет пройти медико-социальную экспертизу дистанционно
Общество, 14.02.2023
В России собираются упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ
В райцентре Бурятии чествовали долгожительницу
В райцентре Бурятии чествовали долгожительницу
Общество, 14.02.2023
Цырен-Дыжит Самбуевой исполнилось 95 лет
С промплощадки в Иркутской области вывезены самые опасные отходы
С промплощадки в Иркутской области вывезены самые опасные отходы
Общество, 14.02.2023
Их увезли на специализированные предприятия для утилизации
Боксёры Бурятии стали первыми на Дальнем Востоке
Боксёры Бурятии стали первыми на Дальнем Востоке
Общество, 14.02.2023
Спортсмены республики завоевали 39 медалей домашних соревнований
В представлениях цирка Бурятии используются костюмы из нейросети
В представлениях цирка Бурятии используются костюмы из нейросети
Общество, 14.02.2023
Новомодную «фишку» осваивает известный бурятский художник Амгалан Ринчинэ
Жителей Бурятии пообещали защитить от «большой воды»
Жителей Бурятии пообещали защитить от «большой воды»
Общество, 14.02.2023
В правительстве заявили, что работа в этом направлении продолжится
Ты моя курочка: Ветеринары из Бурятии придумали собственные валентинки
Ты моя курочка: Ветеринары из Бурятии придумали собственные валентинки
Общество, 14.02.2023
Они сделали к 14 февраля открытки с изображением животных
В Бурятии три тысячи раз раздали дальневосточные гектары
В Бурятии три тысячи раз раздали дальневосточные гектары
Общество, 14.02.2023
В 2023-ем жители республики получат под них ещё 300 участков
Тункинцы в Бурятии обретают права на свои земли
Тункинцы в Бурятии обретают права на свои земли
Общество, 14.02.2023
Они начали выходить из искусственной резервации
Борцы Бурятии завоевали 21 медаль на первенстве ДФО
Борцы Бурятии завоевали 21 медаль на первенстве ДФО
Общество, 14.02.2023
Победителями турнира стали 8 представителей республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^