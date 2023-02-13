Бурприроднадзор обследует пригород Улан-Удэ в поисках волков







В Бурприроднадзоре прокомментировали ситуацию и уверили, что поводов для беспокойства нет. В зимнее время года волки питаются копытными животными, от которых можно увидеть производное - частички шерсти. В опубликованных же фото специалисты не увидели следов волка.



- Данная территория является пригородом города Улан-Удэ. Многогодовые наблюдения, как работников Бурприроднадзора, и других граждан, волков вблизи города Улан-Удэ, тем более в таком посещаемом общественном месте замечено не было. Но тем не менее, работа в данном направлении будет продолжена, специалисты уже выехали и в дальнейшем будут обследовать данную территорию по наличию волков. Какой-то опасности на сегодняшний день мы не видим, - сказал начальник отдела охраны объектов животного мира Бурприроднадзора Михаил Климентьев.



Специалисты добавили, что волки боятся людей, поэтому не подходят близко к людным местам, городу. Это не естественно для поведения хищника.



Бурприроднадзор проводит обследование территории Верхней Берёзовки, но для населения опасности нет, подчёркивают специалисты.



