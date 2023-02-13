Бурприроднадзор обследует пригород Улан-Удэ в поисках волков

На этой территории нашли, предположительно, волчий помёт
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в пригороде Улан-Удэ, на Верхней Берёзовке директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев заметил возле Серебряного ручья помёт, принадлежащий, возможно, волку
.
- Увиденное меня ошеломило, – поделился специалист. – Сначала не поверил, затем пригляделся – и точно. Впрочем, ошибиться был бы рад, наверное. Помёт размером с некрупное куриное яйцо, но чуть продолговатое. Видно, что (волк) питался костями, так как он практический белый. Помёт даже крупных собак бывает всё-таки поменьше и подлиннее, да и кости так не едят они.
В Бурприроднадзоре прокомментировали ситуацию и уверили, что поводов для беспокойства нет. В зимнее время года волки питаются копытными животными, от которых можно увидеть производное - частички шерсти. В опубликованных же фото специалисты не увидели следов волка.
- Данная территория является пригородом города Улан-Удэ. Многогодовые наблюдения, как работников Бурприроднадзора, и других граждан, волков вблизи города Улан-Удэ, тем более в таком посещаемом общественном месте замечено не было. Но тем не менее, работа в данном направлении будет продолжена, специалисты уже выехали и в дальнейшем будут обследовать данную территорию по наличию волков. Какой-то опасности на сегодняшний день мы не видим, - сказал начальник отдела охраны объектов животного мира Бурприроднадзора Михаил Климентьев.
Специалисты добавили, что волки боятся людей, поэтому не подходят близко к людным местам, городу. Это не естественно для поведения хищника.
Бурприроднадзор проводит обследование территории Верхней Берёзовки, но для населения опасности нет, подчёркивают специалисты.
На этой территории нашли, предположительно, волчий помёт
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