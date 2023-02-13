В пригороде Улан-Удэ, возможно, появились волки

Помёт серого хищника обнаружили возле источника на Верхней Берёзовке

















- Увиденное меня ошеломило, – рассказал Мардваев накануне на своей странице во «ВКонтакте». – Сначала не поверил, затем пригляделся – и точно. Впрочем, ошибиться был бы рад, наверное. Помёт размером с некрупное куриное яйцо, но чуть продолговатое. Видно, что (волк) питался костями, так как он практический белый. Помёт даже крупных собак бывает всё-таки поменьше и подлиннее, да и кости так не едят они.



По словам руководителя «Россельхозцентра», в этом месте бывает много людей и даже ездят машины.



- Поэтому отчётливых следов не нашёл, да и темнело уже. Скорее всего, сильный голод из-за морозов и снега заставил одиночку или старого волка так рисковать. Наверное, он может представлять опасность и для людей при неожиданной встрече, – подчеркнул Намжил Мардваев. – Хотя волки в 90℅ случаев всегда наблюдают за людьми, исключать ничего нельзя. Знаю, что в последнее время они расплодились до невозможности и свободно бегают возле деревень. Даже сам их видел. Во многих районах они стали очень существенной преградой для развития животноводства.



Но чтобы серые хищники появлялись в городской черте – «уже слишком», добавил Мардваев.



- Вот теперь-то нельзя будет самих жителей обвинить в свободном выпасе скота и назвать это основной причиной. Не дай бог, ещё на кого-то нападут – на тех же детей и женщин, – заключил директор «Россельхозцентра» по Бурятии.

