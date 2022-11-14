Улан-удэнцы портят уникальный глазной источник, выбрасывая в него монеты

Общество, Фото: минобрнауки Бурятии

Верующие только вредят источнику, делая подношения хозяину местности



В пади Кулёмина на территории Аршанского участкового лесничества, недалеко от Центра восточной медицины в Улан-Удэ, есть лечебный источник, известный как Серебряный ручей. Он находится в 2550 метрах от автомобильной трассы. Иногда даже кажется, что вода в нём и впрямь переливается серебром, да и вкус у неё запоминающийся.



Это место является священным и почитаемым. По бурятским поверьям, с помощью уникального ключа дедушка-целитель помогал местным избавиться от проблем с глазами. Весь год к нему приходят люди, которые лечатся в Центре восточной медицины, а также любители скандинавской ходьбы и просто отдыхающие. Многие приезжают к источнику набрать целебную воду. Так же там периодически устраивают соревнования по спортивному ориентированию на местности среди школьников и учащихся местных ссузов и вузов.



Недавно территорию возле Серебряного ручья решили облагородить. Этим займутся студенты, рассказали в минобрнауки Бурятии.



- Этот уникальный природный объект является одной из самых интересных достопримечательностей Верхней Берёзовки. Понаблюдав за состоянием источника во время нашего путешествия, мы заметили, что люди делают подношения хозяину местности, приходя на родник. Они бросают монеты в источник. Это мешает его нормальному функционированию, – отметил директор Бурятского колледжа технологий и лесопользования Гурожап Цэдашиев.



А ещё верующие, по его словам, повязывают ритуальные шарфы на деревья, что сильно вредит зелёным насаждениям. Возле ручья даже решили установить ритуальные столбы – сэргэ, чтобы верующие могли оставлять хадаки на них. Работы запланировали на следующий год.



Около источника также появится экотропа. Вдоль всего маршрута установят информационные аншлаги и стенды. На поляне у ключа будут лестница для спуска к нему, беседка и место для костра. Прилегающую территорию очистят от сухих деревьев и мусора.

