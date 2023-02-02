В Кяхте готовят к открытию новую детскую поликлинику

В городе Кяхта готовится к открытию новая детская поликлиника.
1 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов посетил поликлинику и проверил степень её готовности, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Все строительные работы закончены, акт ввода в эксплуатацию принят, оборудование завезено и монтируются. Ожидается, что 21 февраля будут открыты двери для того, чтобы принять первых посетителей. Хотел бы поздравить кяхтинцев с тем, что появляется такое учреждение здравоохранения - доступное, комфортное, современное, с новым оборудованием. И главное - чтобы не лечиться ходили сюда, а для профилактики, - отметил Алексей Цыденов.
Проектная мощность новой детской поликлиники рассчитана на 100 посещений в сутки. Полезная площадь здания составляет 568 кв.м. Там будет четыре участка для приёма педиатров, процедурный кабинет, фильтр-бокс с отдельным входом, помещения для медицинского и технического персонала.
Как рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов, в ближайшее время в поликлинике начнётся установка мебели и монтаж нового медицинского оборудования.
- Строительство поликлиники было начато в мае 2022 года. В последние две недели устранили незначительные замечания, сдали объект Госстройжилнадзору и получили разрешение на ввод. Стоимость строительства в рамках программы первичного звена здравоохранения составила порядка 34 млн рублей, - добавил Анатолий Урбанов.
Поликлиника построена в рамках федеральной госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Как сообщал «Байкал-Dailу», также во время поездки в Кяхтинский район Алексей Цыденов поручил ускорить процесс подготовки к строительству нового дома культуры в Кяхте.