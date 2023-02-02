Глава Бурятии поручил ускорить строительство нового ДК в Кяхте













1 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов во время целевой поездки в Кяхтинский район посетил дом культуры в городе Кяхта. Старое здание ДК признано аварийным и готовится под снос. Новое здание планируется построить на средства президентской единой дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе правительства республики.Алексей Цыденов поручил руководству района и города Кяхта ускорить процедуры передачи земли и аварийного здания на районный уровень. Это необходимо, чтобы строительство ДК началось в установленные сроки и завершилось к 2024 году.- Такой наболевший вопрос для Кяхты - строительство дома культуры. Давно этот вопрос тянулся. В этом году полностью выделены средства на демонтаж старого здания и строительство нового. К сожалению, был затянут вопрос с проектированием. Сейчас ускоряем процесс, и в феврале уже должны быть запущены все контракты с таким условием, что в 2024 году дом культуры должен быть введён в эксплуатацию и принять уже первых посетителей. Мы со своей стороны сделаем всё для этого. Ожидаем, что руководство района сделает также всё необходимое, - подчеркнул Алексей Цыденов.Согласно проекту, новый кяхтинский дом культуры будет выполнен в стиле классического купеческого дома в два этажа общей площадью 2,5 тыс. кв. м. В здании предусмотрен зрительный зал на 400 посадочных мест, библиотека, помещения для репетиций и занятий в секциях дополнительного образования.