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Глава Бурятии поручил ускорить строительство нового ДК в Кяхте

Глава Бурятии поручил ускорить строительство нового ДК в Кяхте
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Новый дом культуры будет выполнен в стиле классического купеческого дома

1 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов во время целевой поездки в Кяхтинский район посетил дом культуры в городе Кяхта. Старое здание ДК признано аварийным и готовится под снос. Новое здание планируется построить на средства президентской единой дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе правительства республики.


Алексей Цыденов поручил руководству района и города Кяхта ускорить процедуры передачи земли и аварийного здания на районный уровень. Это необходимо, чтобы строительство ДК началось в установленные сроки и завершилось к 2024 году.

- Такой наболевший вопрос для Кяхты - строительство дома культуры. Давно этот вопрос тянулся. В этом году полностью выделены средства на демонтаж старого здания и строительство нового. К сожалению, был затянут вопрос с проектированием. Сейчас ускоряем процесс, и в феврале уже должны быть запущены все контракты с таким условием, что в 2024 году дом культуры должен быть введён в эксплуатацию и принять уже первых посетителей. Мы со своей стороны сделаем всё для этого. Ожидаем, что руководство района сделает также всё необходимое, - подчеркнул Алексей Цыденов.


Согласно проекту, новый кяхтинский дом культуры будет выполнен в стиле классического купеческого дома в два этажа общей площадью 2,5 тыс. кв. м. В здании предусмотрен зрительный зал на 400 посадочных мест, библиотека, помещения для репетиций и занятий в секциях дополнительного образования.



глава Бурятии Алексей Цыденов дом культуры

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