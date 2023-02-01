На улан-удэнцев нападают собаки с бирками

Горожане уверяют, что они живут в колодце и атакуют людей в местном парке













Затем маленьких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные должны навсегда оставаться в питомниках. Как сообщал «Байкал-Daily», с 2023 года беспризорных псов перестанут помечать ушными бирками. Их Наличие бирки означает, что этих собак уже отлавливали. Согласно действующему в Бурятии порядку отлова , всех бродячих животных обследуют, при необходимости – прививают, стерилизуют и чипируют и оставляют в приюте минимум на неделю, а тех, которые уже проходили эти процедуры, просто отправляют на карантин.Затем маленьких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные должны навсегда оставаться в питомниках. Как сообщал «Байкал-Daily», с 2023 года беспризорных псов перестанут помечать ушными бирками. Их заменят чипами

В Улан-Удэ жители Стеклозавода пожаловались, что по микрорайону бегают четыре агрессивные собаки: две – рыжие и две – чёрного окраса. По их словам, все псы довольно большие.- Они обитают на улице Воронежская, 3 и в парке «Кристальный», а живут в колодце на Силикатной, 3, – сообщили люди в группе по отлову бродячих собак по Советскому району. – Нападают на прохожих. Собаки с бирками.Заявку от стеклозаводчан уже приняли. На место должны отправиться сотрудники компании по поимке четвероногих.