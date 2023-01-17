В Бурятии отловленных собак перестанут помечать ушными бирками



- Поскольку бирки часто имеют всего 4-5 числовых значений, случается их дублирование с другими зарегистрированными бирками, – отметили в ведомстве. – Бывает, что сами животные, случайно зацепившись за что-то, срывают их.



Чипы же содержат уникальный 15-значный код и это позволяет исключить любые повторы.



- Устройство вводится под кожу, что исключает возможность потерять или подделать его. Оно также содержит информацию о передвижении животного по приюту, дате его отлова и выпуска, проведённых лечебных процедурах и вакцинации, – подчеркнули в управлении.



Данные с чипа будут вноситься в единую базу данных «Все звери». Приютам придётся разместить там информацию о всех своих подопечных, как только нововведение вступит в силу.



В управлении ветеринарии РБ пояснили: ранее компании, занимающиеся поимкой уличных псов, проводили лишь маркирование в виде ушной бирки. Однако оно «не является надёжным способом идентификации» – в отличие от чипирования.