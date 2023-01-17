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В Бурятии отловленных собак перестанут помечать ушными бирками

В Бурятии отловленных собак перестанут помечать ушными бирками
Общество, 
Некоторые уличные животные случайно их срывают

С 2023 года в Бурятии ввели обязательное чипирование отловленных собак. Соответствующее изменение внесли в правительственное постановление № 71 («Об утверждении порядка организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них») от 12 февраля 2020 года.


 

В управлении ветеринарии РБ пояснили: ранее компании, занимающиеся поимкой уличных псов, проводили лишь маркирование в виде ушной бирки. Однако оно «не является надёжным способом идентификации» – в отличие от чипирования.

- Поскольку бирки часто имеют всего 4-5 числовых значений, случается их дублирование с другими зарегистрированными бирками, – отметили в ведомстве. – Бывает, что сами животные, случайно зацепившись за что-то, срывают их.

Чипы же содержат уникальный 15-значный код и это позволяет исключить любые повторы.
 
- Устройство вводится под кожу, что исключает возможность потерять или подделать его. Оно также содержит информацию о передвижении животного по приюту, дате его отлова и выпуска, проведённых лечебных процедурах и вакцинации, – подчеркнули в управлении.

Данные с чипа будут вноситься в единую базу данных «Все звери». Приютам придётся разместить там информацию о всех своих подопечных, как только нововведение вступит в силу.

Ранее жителям Бурятии напомнили порядок отлова беспризорных собак на территории республики. Он проводится в соответствии с федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными». Поимку каждой особи фиксируют на фото и видео.

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