Вода в улан-удэнском ДНТ с десятками «незаконщиков» может стать ещё опаснее

Местных жителей призвали ни в коем случае её не пить
В Улан-Удэ взяли под контроль ситуацию с водоснабжением
в дачном некоммерческом товариществе «Весна», которое находится в микрорайоне Забайкальский. На днях туда экстренно выезжали сотрудники МУП «Водоканал». Во время очередного рейда в ДНТ обнаружили 37 незаконных врезок в водовод – жители самовольно подключились к центральному водоснабжению.
Подобное в истории предприятия произошло впервые. «Незаконщиками» оказались более 70 дворов, но не исключено, что таких врезок в товариществе ещё больше. Их демонтаж отложили до мая, чтобы в домах не перемёрзла система отопления.
Директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин отметил: пускать ситуацию на самотёк нельзя. Он ещё раз призвал не пользоваться водой из частного нелегального водовода. Лучше брать её из водоколонок. Для этого 1 и 2 февраля в ДНТ развернут передвижные мобильные пункты для заключения соответствующих договоров с местными жителями. Они будут работать с 14:00 до 18:00.
- Кроме того, лаборатория «Водоканала» будет постоянно отбирать пробы из системы водоснабжения для дополнительного контроля. Есть риск, что качество холодной воды в водоводе может ухудшиться, – пояснил Скакалин.
Воду в централизованных сетях проверяют круглосуточно. Она абсолютно безопасна.
- Даже незаконные врезки в водовод никак не повлияют на её качество, – заверила заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алёна Азаревич.
До наступления тепла нужно либо подготовить новый проект строительства сетей и проложить холодное водоснабжение по всем существующим правилам и нормам, либо людям придётся запустить собственные частные скважины.
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