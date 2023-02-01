Вода в улан-удэнском ДНТ с десятками «незаконщиков» может стать ещё опаснее

Местных жителей призвали ни в коем случае её не пить







Подобное в истории предприятия произошло впервые. «Незаконщиками» оказались более 70 дворов, но не исключено, что таких врезок в товариществе ещё больше. Их демонтаж отложили до мая, чтобы в домах не перемёрзла система отопления.



Директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин отметил: пускать ситуацию на самотёк нельзя. Он ещё раз призвал не пользоваться водой из частного нелегального водовода. Лучше брать её из водоколонок. Для этого 1 и 2 февраля в ДНТ развернут передвижные мобильные пункты для заключения соответствующих договоров с местными жителями. Они будут работать с 14:00 до 18:00.



- Кроме того, лаборатория «Водоканала» будет постоянно отбирать пробы из системы водоснабжения для дополнительного контроля. Есть риск, что качество холодной воды в водоводе может ухудшиться, – пояснил Скакалин.



Воду в централизованных сетях проверяют круглосуточно. Она абсолютно безопасна.



- Даже незаконные врезки в водовод никак не повлияют на её качество, – заверила заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алёна Азаревич.











