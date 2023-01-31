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30 января

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Жители ДНТ в Улан-Удэ пили опасную техническую воду

Жители ДНТ в Улан-Удэ пили опасную техническую воду
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Их дома незаконно подключили к центральному водоснабжению

30 января в Улан-Удэ сотрудники МУП «Водоканал» экстренно выехали в одно из крупных дачных товариществ, которое находится в микрорайоне Забайкальский. Во время очередного рейда там обнаружили 37 незаконных врезок в водовод – ДНТ самовольно подключилось к центральному водоснабжению.
 
В МУП отметили, что подобное в истории предприятия произошло впервые. «Незаконщиками» оказались более 70 дворов, но не исключено, что таких  врезок в товариществе ещё больше.

- Местные жители обратились к нам с просьбой, чтобы специалисты нашей лаборатории проверили качество питьевой воды. Они выехали для отбора проб. Оказалось, что вода фактически не пригодна для питья – в ней выявлено превышение патогенных бактерий и некоторых веществ. Она опасна для самих горожан, – пояснил заместитель главного инженера по водоснабжению «Водоканала» Игорь Воробьёв.

Руководство МУИ инициировало проверку и обследование сетей на этом участке. Выяснилось, что подрядная организация не согласовала работы с «Водоканалом».



- На встрече с жителями подрядчики, ссылаясь на сотрудников МУП и самого председателя ДНТ, пообещали завести воду в дома на законных основаниях и заявили, что все документы у них в порядке, – отметила руководитель правового управления МУП Вера Смирнова. – О том, что есть лишь готовый проект строительства магистральной ветки без ввода центрального водоснабжения напрямую в дома, они умолчали.

На предприятии пообещали провести проверку. Вода, которую берут люди из водовода, опасна, и употреблять её категорически нельзя. Директор «Водоканала» принял непростое решение – отложить демонтаж незаконного водовода до мая.

- Мы понимаем, что в домах многих жителей этого ДНТ подключена специальная система отопления. Если отключить сейчас холодную, пусть – и техническую воду, то система перемёрзнет. Люди останутся без тепла. Именно для того, чтобы этого не допустить, мы идём на риск. Повторю – пить такую воду нельзя, – подчеркнул директора «Водоканала» Дмитрий Скакалин.

Таким образом, вода останется в домах до наступления тепла. Однако за это время нужно либо подготовить новый проект и проложить холодное водоснабжение по всем существующим строительным правилам и нормам, либо людям придётся запустить собственные частные скважины.

Им порекомендовали как можно скорее заключить договоры на пользование холодной питьевой водой из автоматизированных водоколонок. В ближайшие два дня, 1 и 2 февраля, специально для этого в ДНТ развернут мобильные пункты.

Остальным улан-удэнцам бояться нечего. 

- Подключение было незаконным – в ДНТ сделали свои врезки в центральный трубопровод. При этом частные сети не были даже продезинфицированы. Вода, которая проходит по таким трубам, конечно же, не отвечает требованиям СанПиН, – пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе «Водоканала». – На централизованных сетях городского водопровода качество воды проверяется круглосуточно по 33 показателям. Вода из централизованного трубопровода идёт под давлением в сети, поэтому остальным горожанам не стоит опасаться того, что вода даже из-за незаконных врезок каким-то образом попадёт в ресурсные сети.

Ответить за незаконные подключения при этом придётся по закону. За каждое уже выписали штраф – около 40 тысяч рублей. Только за последний год сотрудники «Водоканала» обнаружили свыше 300 незаконных врезок в магистральные сети водоснабжения и водоотведения. Чтобы подключиться к ним на законных основаниях, необходимо обратиться в «единое окно» МУП (улица Красноармейская, 28). Можно получить и расширенную консультацию по многоканальному телефону 8(3012) 37-99-00.

вода

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