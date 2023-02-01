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В Бурятии определены финалисты конкурса «Баатар. Дангина – 2023»

В Бурятии определены финалисты конкурса «Баатар. Дангина – 2023»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Голосование на приз зрительских симпатий среди финалистов откроют 6 февраля

Определены финалисты межрегионального конкурса «Баатар. Дангина – 2023». На конкурс поступило более 70 заявок в шести возрастных номинациях: «Хүүгэн Баатар», «Хүүгэн Дангина», «Эдир Баатар», «Эдир Дангина», «Баатар» и «Дангина». Конкурсанты представят районы Бурятии, Иркутскую область и Забайкальский край.

Решающие финальные состязания пройдут 5 февраля в ДК «Железнодорожник».

Зрители выберут среди финалистов своего победителя голосованием в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе Республиканского центра народного творчества. Голосование пройдёт 6 февраля с 8 до 17 часов. На сайте РЦНТ байкалфолк.рф будет размещена информация о финалистах и условиях голосования.

В этот же день в Бурятском театре драмы объявят имена победителей конкурса – обладателей главных призов и состоится красочный гала-концерт, сообщили в РЦНТ.

Конкурс проходит в рамках празднования бурятского народного праздника «Сагаалган» и 100-летия Республики Бурятия. 


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конкурс гала-концерт

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