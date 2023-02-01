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В Бурятии более 2000 доноров получат ежегодные выплаты

В Бурятии более 2000 доноров получат ежегодные выплаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им полагается по 16 с лишним тысяч рублей

До 1 апреля более двух тысяч жителей Бурятии, награждённых знаком «Почётный донор России», получат ежегодное вознаграждение размером в 16 тысяч 578 рублей 10 копеек. Об этом сообщили в республиканском министерстве социальной защиты.

- Этот знак вручают тем, кто безвозмездно сдал кровь или её компоненты определённое количество раз, – отметили в ведомстве.

Сама выплата предоставляется раз в год до 1 апреля текущего или в иные сроки после дня обращения за её назначением.

  

Донорство крови выплаты

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