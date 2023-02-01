В Бурятии более 2000 доноров получат ежегодные выплаты

Им полагается по 16 с лишним тысяч рублей
До 1 апреля более двух тысяч жителей Бурятии, награждённых знаком «Почётный донор России», получат ежегодное вознаграждение размером в 16 тысяч 578 рублей 10 копеек. Об этом сообщили в республиканском министерстве социальной защиты.
- Этот знак вручают тем, кто безвозмездно сдал кровь или её компоненты определённое количество раз, – отметили в ведомстве.
Сама выплата предоставляется
раз в год до 1 апреля текущего или в иные сроки после дня обращения за её назначением.
Такой результат показал опрос портала SuperJob
Им полагается по 16 с лишним тысяч рублей
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