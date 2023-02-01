В Бурятии более 2000 доноров получат ежегодные выплаты

Им полагается по 16 с лишним тысяч рублей





До 1 апреля более двух тысяч жителей Бурятии, награждённых знаком «Почётный донор России», получат ежегодное вознаграждение размером в 16 тысяч 578 рублей 10 копеек. Об этом сообщили в республиканском министерстве социальной защиты.









