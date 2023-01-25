В Бурятии напомнили о выплатах для почётных доноров России

Их размер увеличился до 16 578 рублей
Размер такой выплаты в 2023 году составит 16 578 рублей 10 копеек.
- Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения, но не ранее возникновения права на неё, – отметили в ведомстве.
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25 января
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Их размер увеличился до 16 578 рублей
Размер такой выплаты в 2023 году составит 16 578 рублей 10 копеек.
- Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения, но не ранее возникновения права на неё, – отметили в ведомстве.
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