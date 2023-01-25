В Бурятии напомнили о выплатах для почётных доноров России

Их размер увеличился до 16 578 рублей





В Минсоцзащиты Бурятии рассказали о денежной выплате жителям республики, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР». Она предоставляется раз в год до 1 апреля текущего года или в иные сроки после дня обращения за её назначением.Размер такой выплаты в 2023 году составит 16 578 рублей 10 копеек.- Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения, но не ранее возникновения права на неё, – отметили в ведомстве.