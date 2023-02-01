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В Бурятии отменили плату за койки в больницах для родителей детей-инвалидов

В Бурятии отменили плату за койки в больницах для родителей детей-инвалидов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родственникам обязаны бесплатно предоставить спальное место и обеспечить их питанием

С 1 января изменились правила нахождения в стационаре для родителей детей с инвалидностью. Речь идёт о ребятишках старше четырёх лет. Теперь родственники могут оставаться с ними в больнице бесплатно.

Соответствующие изменения внесли в статьи № 51 и № 80 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». С нового года они вступили в силу, пояснили в Минсоцзащиты Бурятии.
 
- Родителю, попечителю или близкому родственнику ребёнка будет предоставляться спальное место и питание – согласно закону о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями, – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что раньше пребывание в стационаре с родителями без взимания с них платы предусматривалось лишь для детей до четырёх лет либо старше, но только по дополнительным медицинским показаниям.

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