В Иркутской области открыли памятник дважды Герою Советского Союза

Монумент установили на родине Афанасия Белобородова
31 января в селе Баклаши Шелеховского района открыли памятник дважды Герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову. Монумент установили на родине полководца.
– Юбилей Афанасия Павлантьевича Белобородова – очень значимое событие не только для жителей Баклашей. Праздник имеет значение для всей Иркутской области, жители которой помнят своих героев, ценят и берегут память о них. 120 лет назад родился человек, который вошёл в историю Великой Отечественной войны, историю развития Вооружённых Сил Советского Союза. Он герой нашего времени, патриот своей родины, с которого нужно брать пример, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Монументальная композиция представляет собой скульптуру высотой 2,8 метров. В центре – фигура Афанасия Белобородова, водружённая на рельефный постамент, который олицетворяет сибирскую землю, родину полководца. Легендарный генерал изображён по пояс, в парадном кителе с наградами и книгой – мемуарами воспоминаний о Великой Отечественной войне – в левой руке. На постаменте – бронзовая табличка с написанными датами жизни Афанасия Белобородова.
В работе над монументом участвовали краеведы, историки, архитекторы и художники. Макет будущей композиции одобрил сын полководца Владимир Белобородов. На торжественной церемонии открытия памятника скульптор Алексей Тугаринов поблагодарил всех, кто помогал композиции появиться.
Не остались в стороне от события и потомки Афанасия Белобородова – церемонию посетила его правнучка Елена Калашникова. Женщина живёт в Шелехове, воспитала двух дочерей, помогает растить внука. Рассказывает, что память о знаменитом предке в семье тщательно хранится и передаётся из поколения в поколение.
– Для нашей семьи сегодня очень значимое событие. Мы хотели, чтобы памятник был воздвигнут здесь, на его родной земле, и вот это случилось! – поделилась радостью Елена Калашникова.
В Шелеховском районе Игорь Кобзев встретился также с Советом ветеранов. Глава региона ознакомился с экспозицией, посвящённой памяти Афанасия Белобородова, которая действует в помещении Совета, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области открыли памятник дважды Герою Советского Союза
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