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Памятник покорителям космоса в Улан-Удэ вернут на площадь Славы

Памятник покорителям космоса в Улан-Удэ вернут на площадь Славы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Монумент уже отправили на реставрацию

Пару недель назад памятник «Покорители космоса», который в 2000-х убрали с площади Славы, предложили туда вернуть. Мэр города Игорь Шутенков поинтересовался у улан-удэнцев, что они думают по этому поводу.
 
- Памятник символизировал не только достижения советского народа в освоении космического пространства, но и славный труд улан-удэнцев, работавших на локомотивовагоноремонтном заводе, – написал тогда Шутенков в своём telegram-канале. – В этом году в честь 100-летия Бурятии и 85-летия Железнодорожного района планируем вернуть его на прежнее место.

Градоначальник отметил, что монумент находится на ответственном хранении, а там, где он раньше стоял, расположена рекламная конструкция. Игорь Шутенков запустил в Telegram голосование, в котором приняли участие 367 человек, и большая часть респондентов – 97% – идею поддержали.
 
- Голосование по поводу возвращения «Покорителей космоса» на площадь Славы продолжалось две недели. Благодарю за участие в опросе. Памятник доставили на ЛВРЗ для реставрации, – рассказал глава бурятской столицы.

 
Он подчеркнул: монумент изготовлен из листов нержавеющего металла, часть которых нужно заменить и привести в порядок.
 
- Потом композиция будет покрыта специальной краской. Сейчас администрация Железнодорожного района и комитет по архитектуре занимаются вопросом по разработке и изготовлению постамента, – отметил Шутенков.
 
Кроме того, в 2023 году в Железнодорожном районе благоустроят Сиреневый бульвар и сквер «Три медведя». «Возвращение памятника на историческое место удачно дополнит весь комплекс итоговых работ», – заключил мэр. 
памятник благоустройство

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