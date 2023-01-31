Памятник покорителям космоса в Улан-Удэ вернут на площадь Славы

Монумент уже отправили на реставрацию







- Памятник символизировал не только достижения советского народа в освоении космического пространства, но и славный труд улан-удэнцев, работавших на локомотивовагоноремонтном заводе, – написал тогда Шутенков в своём telegram-канале. – В этом году в честь 100-летия Бурятии и 85-летия Железнодорожного района планируем вернуть его на прежнее место.



Градоначальник отметил, что монумент находится на ответственном хранении, а там, где он раньше стоял, расположена рекламная конструкция. Игорь Шутенков запустил в Telegram голосование, в котором приняли участие 367 человек, и большая часть респондентов – 97% – идею поддержали.



- Голосование по поводу возвращения «Покорителей космоса» на площадь Славы продолжалось две недели. Благодарю за участие в опросе. Памятник доставили на ЛВРЗ для реставрации, – рассказал глава бурятской столицы.







Он подчеркнул: монумент изготовлен из листов нержавеющего металла, часть которых нужно заменить и привести в порядок.



- Потом композиция будет покрыта специальной краской. Сейчас администрация Железнодорожного района и комитет по архитектуре занимаются вопросом по разработке и изготовлению постамента, – отметил Шутенков.



Кроме того, в 2023 году в Железнодорожном районе благоустроят Сиреневый бульвар и

Кроме того, в 2023 году в Железнодорожном районе благоустроят Сиреневый бульвар и сквер «Три медведя» . «Возвращение памятника на историческое место удачно дополнит весь комплекс итоговых работ», – заключил мэр.