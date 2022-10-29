Сквер «Три медведя» в Улан-Удэ благоустроят следующим летом

Сейчас идёт разработка документации и подсчёт сметы
Сквер «Три медведя» в Железнодорожном районе благоустроят следующим летом по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщает Комитет городского хозяйства.
В сквере общей площадью 2105 кв. м демонтируют и заменят старое ограждение, малые архитектурные формы, обустроят мягкое покрытие на площади 87 кв. м для игр, установят скамейки, урны и др. Также здесь заменят устаревшее освещение.
– В настоящее время идёт разработка документации и подсчёт сметы, затем будет объявлен аукцион для поиска подрядчика, – сообщил начальник отдела Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.
Также в следующем году в Улан- Удэ по нацпроекту «Жильё и городская среда» запланировано благоустройство двух общественных территорий – сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый».
Улан-Удэ участвует в нацпроекте «Жильё и городская среда» с 2017 года. За это время отремонтированы парки имени Жанаева, «Кристальный», скверы «Молодёжный», «Заречный», «Ровесникам, ушедшим в бой», площади Славы и Революции. В этом году реконструировали территорию около Гостиных рядов и сквер «Зодчий», сообщили в городской администрации.
Сейчас идёт разработка документации и подсчёт сметы
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