В Улан-Удэ решили вернуть на место «Космонавтов»

Памятник сейчас находится на ответственном хранении
В Улан-Удэ на площадь Славы планируют вернуть памятник «Покорители космоса», убранный оттуда в начале 2000-х. С тех пор на месте «Космонавтов» находится рекламная конструкция на правах аренды.
- В Железнодорожном районе нашего города на площади Славы в прошлом был установлен памятник «Покорители космоса». Памятник символизировал не только достижения советского народа в освоении космического пространства, но и славный труд улан-удэнцев, работавших на локомотивовагоноремонтном заводе. В этом году в честь 100-летия нашей родной Бурятии и 85-летия Железнодорожного района мы планируем вернуть на прежнее место памятник, который сейчас находится на ответственном хранении, - сообщил в своём телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Он запустил опрос, поддерживают ли горожане эту инициативу. Пока большинство проголосовавших выступают «за».
Отметим, в 2019 году была приведена в порядок историческая часть площади Славы. В этом году в рамках нацпроекта состоится реконструкция Сиреневого бульвара.
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