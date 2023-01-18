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В Улан-Удэ решили вернуть на место «Космонавтов»

В Улан-Удэ решили вернуть на место «Космонавтов»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Памятник сейчас находится на ответственном хранении

В Улан-Удэ на площадь Славы планируют вернуть памятник «Покорители космоса», убранный оттуда в начале 2000-х. С тех пор на месте «Космонавтов» находится рекламная конструкция на правах аренды.

- В Железнодорожном районе нашего города на площади Славы в прошлом был установлен памятник «Покорители космоса». Памятник символизировал не только достижения советского народа в освоении космического пространства, но и славный труд улан-удэнцев, работавших на локомотивовагоноремонтном заводе. В этом году в честь 100-летия нашей родной Бурятии и 85-летия Железнодорожного района мы планируем вернуть на прежнее место памятник, который сейчас находится на ответственном хранении, - сообщил в своём телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Он запустил опрос, поддерживают ли горожане эту инициативу. Пока большинство проголосовавших выступают «за».

Отметим, в 2019 году была приведена в порядок историческая часть площади Славы. В этом году в рамках нацпроекта состоится реконструкция Сиреневого бульвара.

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памятник

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