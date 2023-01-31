Туристы пытались ввезти 7 кг мяса
30 января государственными инспекторами управления Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» во время проверочных мероприятий выявлено нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии пытались ввезти 5 кг варёной и 2 кг сушёной говядины.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, -- сообщили в пресс-службе управления.
В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению.
В Бурятии уничтожат продукцию, ввезённую из Монголии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отечественные автомобили поступили в прошлом году
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
Библиографическое издание о творчестве земляков вышло в свет в конце прошлого года
Встреча со школьниками прошла в Тарбагатайском районе
Жителей республики вместе со всеми россиянами ждёт ряд новшеств
За день в городе поймали трёх таких нарушителей
Занятия провели инспекторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации
В соревнованиях приняли участие команды Бурятского индустриального техникума, школы кадетов и школы № 1
Приём конкурсных заявок ведётся до 28 февраля
Театр приготовил концерты и представления для всех возрастных категорий в честь Сагаалгана
Их изобретение оказалось очень метким
Число зарегистрированных нападений уменьшается с 2019 года
В столице Бурятии такие комплексы установлены на 14 маршрутах
Её посвятят памяти одинокого глухого художника-самоучки
Выставка «Достояние Республики» посвящена 100-летию Республики Бурятия. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия