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В Бурятии уничтожат продукцию, ввезённую из Монголии

В Бурятии уничтожат продукцию, ввезённую из Монголии
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Туристы пытались ввезти 7 кг мяса

30 января государственными инспекторами управления Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» во время проверочных мероприятий выявлено нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии пытались ввезти 5 кг варёной и 2 кг сушёной говядины.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, -- сообщили в пресс-службе управления.

В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению.

Россельхознадзор Монголия туризм

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