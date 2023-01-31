В Бурятии уничтожат продукцию, ввезённую из Монголии

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Туристы пытались ввезти 7 кг мяса



30 января государственными инспекторами управления Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» во время проверочных мероприятий выявлено нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии пытались ввезти 5 кг варёной и 2 кг сушёной говядины.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, -- сообщили в пресс-службе управления.



В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению.



