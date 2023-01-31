На льду Байкала в Бурятии нарисуют огромную открытку

Её посвятят памяти одинокого глухого художника-самоучки











Год спустя мероприятие решили повторить. Оно пройдёт в Максимихе с 10 по 12 февраля. Организаторы – парк-отель «Кумуткан» и Минтуризма Бурятии.



- В этом году мероприятие становится настоящим фестивалем – с интересной программой и большим составом участников, – рассказали на официальной странице «Кумуткана» во «ВКонтакте».



Валерий Константинович, или, как называли его многие, дедушка Валера – одинокий, лишившийся слуха художник-самоучка – более десяти лет выходил на замёрзшую реку Хомутина и создавал новогодние открытки из снега на её поверхности, чтобы порадовать местную детвору. Он не гнался за благодарностью или славой и никого не просил о помощи.



В октябре 2020-го пенсионера не стало. Сначала снежные открытки в память о нём рисовали жители Амурской области, а в 2021-ом фестиваль «Чудеса на льду» стал всероссийским. Его поддержало Минприроды России. История Валерия Константиновича даже легла в основу короткометражного фильма «Новогодняя открытка» (18+).



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