На льду Байкала в Бурятии нарисуют огромную открытку

Её посвятят памяти одинокого глухого художника-самоучки
В феврале 2022-го в баргузинском селе Максимиха прямо на льду Байкала изобразили огромную – размером 20х40 метров – открытку, посвящённую Валерию Мельникову из села Марково, которое находится в Амурской области. Акция под названием «Снежная открытка» тогда проходила по всей стране. Не стала исключением
и Бурятия.
Год спустя мероприятие решили повторить. Оно пройдёт в Максимихе с 10 по 12 февраля. Организаторы – парк-отель «Кумуткан» и Минтуризма Бурятии.
- В этом году мероприятие становится настоящим фестивалем – с интересной программой и большим составом участников, – рассказали на официальной странице «Кумуткана» во «ВКонтакте».
Валерий Константинович, или, как называли его многие, дедушка Валера – одинокий, лишившийся слуха художник-самоучка – более десяти лет выходил на замёрзшую реку Хомутина и создавал новогодние открытки из снега на её поверхности, чтобы порадовать местную детвору. Он не гнался за благодарностью или славой и никого не просил о помощи.
В октябре 2020-го пенсионера не стало. Сначала снежные открытки в память о нём рисовали жители Амурской области, а в 2021-ом фестиваль «Чудеса на льду» стал всероссийским. Его поддержало Минприроды России. История Валерия Константиновича даже легла в основу короткометражного фильма «Новогодняя открытка» (18+).
Возрастное ограничение – 0+
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