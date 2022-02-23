 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 февраля

22 февраля

Популярное

Первую снежную открытку нарисуют на Байкале

Первую снежную открытку нарисуют на Байкале
Общество,  Фото:kumutkan_baikal
«Чудо на льду» появится в Максимихе

На Байкале в селе Максимиха в Бурятии впервые нарисуют масштабную снежную открытку. В парке-отеле «Кумуткан» уже собраны эскизы открытки, место для нее на льду Байкала выбрано, подарки для участников упакованы. Масштабное мероприятие проводит парк-отель и ТИЦ «Байкал».

В субботу, 26 февраля на льду зимнего Байкала появится «Чудо на льду» (0+). Эта акция является продолжением истории о добром дедушке Валере из Приамурья.

- Благодаря местным жителям и СМИ о народном художнике узнали по всей России. Он не гнался за благодарностью или славой, никого не просил о помощи и в одиночку создавал новогоднее чудо на льду, - сообщают организаторы.



Эта история вдохновила тысячи людей присоединиться к акции «Чудо на льду» в память о художнике Валерии Мельникове. И в Бурятии впервые нарисуют огромную открытку на льду Байкала.

Жители Бурятии и все желающие смогут принять участие в этой акции. Процесс создания открытки будет снят с дрона.

Байкал открытка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартует турнир по национальным видам спорта
В Улан-Удэ стартует турнир по национальным видам спорта
Общество, 23.02.2022
В соревновании примут участие уроженцы Селенгинского района
В День защитника Отечества в Улан-Удэ по-зимнему тепло
В День защитника Отечества в Улан-Удэ по-зимнему тепло
Общество, 23.02.2022
Местами воздух прогреется до -1 градуса
В Улан-Удэ откроется выставка «Два мира в лабиринтах ярких красок»
В Улан-Удэ откроется выставка «Два мира в лабиринтах ярких красок»
Общество, 22.02.2022
В художественном музее представят творчество Фаины Гусейновой и Евгении Музюковой
В Агинском округе начал работу собачий приют
В Агинском округе начал работу собачий приют
Общество, 22.02.2022
В вольерах могут разметить до 224 животных
В Бурятии пройдут масштабные учения войск противовоздушной обороны
В Бурятии пройдут масштабные учения войск противовоздушной обороны
Общество, 22.02.2022
В учениях примет участие около 4000 военнослужащих
В Улан-Удэ сотрудницы Госавтоинспекции поздравляли водителей
В Улан-Удэ сотрудницы Госавтоинспекции поздравляли водителей
Общество, 22.02.2022
Участники дорожного движения в столице Бурятии были приятно удивлены
У детей-сирот в Бурятии появился свой зал для единоборств
У детей-сирот в Бурятии появился свой зал для единоборств
Общество, 22.02.2022
Соццентр в Кабанске получил новый спортивный инвентарь и экипировку
В Усть-Ордынском округе стартовал проект «Это Этно»
В Усть-Ордынском округе стартовал проект «Это Этно»
Общество, 22.02.2022
Участники этноэкспедиции посетят Эхирит-Булагатский, Осинский и Баяндаевский районы
В Бурятии выбрали лучших педагогов в сфере этнокультуры
В Бурятии выбрали лучших педагогов в сфере этнокультуры
Общество, 22.02.2022
Обладателями гран-при стали учителя из Улан-Удэ и Хоринского района
В Улан-Удэ показали коллекцию платков митрополита Иосифа
В Улан-Удэ показали коллекцию платков митрополита Иосифа
Общество, 22.02.2022
В музее истории Бурятии открылась выставка «История России в русском платке»
В Бурятии определили победителей ледовых автогонок
В Бурятии определили победителей ледовых автогонок
Общество, 22.02.2022
В окрестностях Улан-Удэ прошёл второй этап чемпионата республики
В Улан-Удэ начнётся масштабная реконструкция инженерных сетей
В Улан-Удэ начнётся масштабная реконструкция инженерных сетей
Общество, 22.02.2022
Также намечено большое жилищное строительство
В Бурятию приехала съёмочная группа программы «Непутевые заметки»
В Бурятию приехала съёмочная группа программы «Непутевые заметки»
Общество, 22.02.2022
Выпуск про Бурятию выйдет в эфир ещё не скоро
Бурятия отправляет гуманитарную помощь в Ростовскую область для беженцев
Бурятия отправляет гуманитарную помощь в Ростовскую область для беженцев
Общество, 22.02.2022
Местные предприятия отгрузили товары на общую сумму около двух миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^