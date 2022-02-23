Первую снежную открытку нарисуют на Байкале





На Байкале в селе Максимиха в Бурятии впервые нарисуют масштабную снежную открытку. В парке-отеле «Кумуткан» уже собраны эскизы открытки, место для нее на льду Байкала выбрано, подарки для участников упакованы. Масштабное мероприятие проводит парк-отель и ТИЦ «Байкал».В субботу, 26 февраля на льду зимнего Байкала появится «Чудо на льду» (0+). Эта акция является продолжением истории о добром дедушке Валере из Приамурья.- Благодаря местным жителям и СМИ о народном художнике узнали по всей России. Он не гнался за благодарностью или славой, никого не просил о помощи и в одиночку создавал новогоднее чудо на льду, - сообщают организаторы.Эта история вдохновила тысячи людей присоединиться к акции «Чудо на льду» в память о художнике Валерии Мельникове. И в Бурятии впервые нарисуют огромную открытку на льду Байкала.Жители Бурятии и все желающие смогут принять участие в этой акции. Процесс создания открытки будет снят с дрона.