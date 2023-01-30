Жители Агинского округа голосуют за лучший проект мемориала Героям СВО

Проголосовать можно в социальных сетях администрации округа в Viber, «ВКонтакте» и Telegram
В Агинском Бурятском округе в Забайкальском крае планируют установить мемориальный комплекс, посвящённый Героям специальной военной операции. Сейчас началось голосование за лучший эскиз памятника. Нужно выбрать один вариант из трёх.
- В Агинском округе уже провели конкурс среди архитекторов, дизайнеров, художников и скульпторов. По результатам конкурса было отобрано три работы, которые выставлены сейчас на голосование. Эскиз, набравший наибольшее число голосов, примут за основу при разработке проекта мемориального комплекса, - рассказали в администрации округа.
Голосование продлится до 5 февраля в официальных сообществах администрации Агинского округа в Viber, «ВКонтакте» и Telegram.
Строительство мемориального комплекса запланировано за счёт президентской дальневосточной единой субсидии.
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