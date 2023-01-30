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Улан-удэнцы устраивают опасные покатушки в парках

Улан-удэнцы устраивают опасные покатушки в парках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожан призвали не кататься на импровизированных горках 

Жителей бурятской столицы попросили не кататься вместе с детьми на ледянках, санках и снегокатах на несанкционированных склонах  в городских парках. Улан-удэнцам напомнили, что делать это категорически запрещено.

- Просим использовать только специально установленные горки – отметили в дирекции по паркам культуры и отдыха.

 

Там подчеркнули, что в парках имени Орешкова, Жанаева и «Юбилейный» имеется по две таких катушки, а в «Кристальном» и «Молодёжном» – по одной. Все они прошли техническое освидетельствование. Рядом есть подробная инструкция с правилами безопасного поведения. Кроме того, работники парков регулярно чистят, выравнивают и шлифуют конструкции.


В 2019 году зимние горки фактически приравняли к аттракционам. На их установку теперь требуется разрешение. В Гостехнадзоре Бурятии ранее пояснили: по всей стране участились случаи травматизма детей на катушках, поскольку многие из них не соответствуют требованиям ГОСТ. Речь идёт о высоте самих сооружений, бортиков и уклонов.

Год назад сразу в нескольких улан-удэнских парках неожиданно прекратили работу  горки для детей. Их пришлось закрыть для проверки. В «Дирекции парков» тогда пояснили, что причина тому – два правительственных постановления (№ 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов»), вступившие в силу ещё в 2021 году.

В этих документах была ссылка на технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). Согласно ему, все катушки выше 40 сантиметров являются аттракционами с определёнными рисками для безопасности людей и потому должны отвечать ряду требований. В итоге маленькие горожане на время остались без любимой зимней забавы.

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