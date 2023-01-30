Улан-удэнцы устраивают опасные покатушки в парках

Горожан призвали не кататься на импровизированных горках

Там подчеркнули, что в парках имени Орешкова, Жанаева и «Юбилейный» имеется по две таких катушки, а в «Кристальном» и «Молодёжном» – по одной. Все они прошли техническое освидетельствование. Рядом есть подробная инструкция с правилами безопасного поведения. Кроме того, работники парков регулярно чистят, выравнивают и шлифуют конструкции.