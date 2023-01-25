В Бурятии на дороге отогрели замёрзающих автомобилистов

Сегодня на перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии сотрудники МЧС оказали помощь попавшим в беду автомобилистам.
Так, у дальнобойщика, который едет из Татарстана в Якутию, из-за морозов случилась поломка большегруза. Для ремонта автомобиля сотрудники МЧС тепловой пушкой отогрели гидравлический насос для подъёма кабины, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Бурятии.
- Семейная пара из Кабанского района отогревалась в кунге, пока ожидала эвакуатор для своего автомобиля. У другого автомобиля при подъёме на перевал выдавило охлаждающую жидкость, водителя также напоили горячим чаем, затем помогли ему в ремонте, - рассказал заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по республике Юрий Гаврилов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии из-за крепких морозов открыли мобильные пункты обогрева. Один из них развернули как раз на перевале Мандрик.