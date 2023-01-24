В Бурятии из-за морозов развернули мобильные пункты обогрева

Там можно согреться и выпить горячий чай
Мобильные пункты обогрева развернули на перевалах Пыхта и Мандрик в Бурятии.
В республике сохраняются сильные морозы, местами прогнозируются до -45 и ниже, по северным районам до -50 и ниже.
- В связи с аномально сильными морозами работники республиканского агентства Го и ЧС, а также сотрудники Главного управления МЧС по Бурятии развернули мобильные пункты обогрева: в районе перевала Пыхта на автодороги Улан-Удэ - Курумкан и на перевале Мандрик федеральной автодороги Иркутск – Чита, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Водителям просят соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, а по возможности отказаться от дальних поездок.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне мобильные пункты обогрева появились
на самых опасных и интенсивных дорогах Иркутской области.
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