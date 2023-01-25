25 января

24 января

Популярное

В Бурятии проверят семью 13-летней девочки, которая одна уехала в Челябинск

В Бурятии проверят семью 13-летней девочки, которая одна уехала в Челябинск
Общество,  Фото:pixabay.com
Ею вплотную займутся органы опеки

Ситуацию с 13-летней жительницей иволгинского села Сотниково взяли под контроль органы опеки. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав должна рассмотреть вопрос на очередном заседании. Об этом «Байкал-Daily» рассказали в пресс-службе Минсоцзащиты Бурятии.

- Органы опеки уже  провели и ещё раз проведут обследование условий жизни ребёнка и его семьи. При установлении угрозы жизни и здоровью девочки со стороны родителей или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по воспитанию ребёнка могут принять меры исходя из конкретной ситуации в семье, – отметили в ведомстве. 

Как сообщал   «Байкал-Daily», пропавшая девочка нашлась в Челябинске. В ближайшее время её должны передать законным представителям.  В группах, где общаются волонтёры, уточнили, что в другой город подросток отправилась к бабушке. 

Спустя несколько дней после пропажи к поискам школьницы приступили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», полицейские и просто неравнодушные жители Бурятии. Они обследовали заброшенные здания, туалеты, подвалы, ливнёвки под мостами и заходили в придорожные кафе. Опрашивали по возможности и местных жителей. Этой историей заинтересовались в следственном комитете. Там возбудили уголовное дело и сформировали следственно-оперативную группу из опытных следователей, криминалистов и сотрудников угрозыска полиции. Позже в СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности исчезновения найденной девочки. 
дети семья пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ появится почти полсотни уникальных стоп-линий для пешеходов
В Улан-Удэ появится почти полсотни уникальных стоп-линий для пешеходов
Общество, 25.01.2023
Они дублируют сигналы светофоров и отличаются повышенной прочностью
Жителей Бурятии приглашают на «Созвездие молодых-2023»
Жителей Бурятии приглашают на «Созвездие молодых-2023»
Общество, 25.01.2023
Перед зрителями вступят студенты творческих вузов страны
В Улан-Удэ рассказали, как летом обезопасят леса от огня
В Улан-Удэ рассказали, как летом обезопасят леса от огня
Общество, 25.01.2023
В лесах появятся противопожарные полосы
В Улан-Удэ взяли на учёт более пяти километров бесхозных сетей
В Улан-Удэ взяли на учёт более пяти километров бесхозных сетей
Общество, 25.01.2023
Они появляются в городе по вине застройщиков и бизнесменов
В Листвянке запретили пользоваться одним из причалов
В Листвянке запретили пользоваться одним из причалов
Общество, 25.01.2023
Решение вынес суд по иску транспортной прокуратуры
В Бурятии нашли замену ушедшей из жизни главврачу больницы
В Бурятии нашли замену ушедшей из жизни главврачу больницы
Общество, 25.01.2023
Её преемником стал бывший заместитель по амбулаторно-поликлинической службе
Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на дикий холод в маршрутках
Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на дикий холод в маршрутках
Общество, 25.01.2023
После 12-часовой поездки в таком автобусе у одного из пассажиров заболели ноги
Свыше 500 военных выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии
Свыше 500 военных выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии
Общество, 25.01.2023
Военнослужащие отработали стрельбу из АК-74, ПК, РПК, пистолета Макарова
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 25.01.2023
Екатерина Степановна приехала в Бурятию в юности по распределению
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Общество, 25.01.2023
Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^