В Бурятии проверят семью 13-летней девочки, которая одна уехала в Челябинск

Ею вплотную займутся органы опеки









Как сообщал «Байкал-Daily», пропавшая девочка нашлась в Челябинске. В ближайшее время её должны передать законным представителям. В группах, где общаются волонтёры, уточнили, что в другой город подросток отправилась к бабушке.



Спустя несколько дней после пропажи к поискам школьницы приступили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», полицейские и просто неравнодушные жители Бурятии. Они обследовали заброшенные здания, туалеты, подвалы, ливнёвки под мостами и заходили в придорожные кафе. Опрашивали по возможности и местных жителей. Этой историей заинтересовались в следственном комитете. Там возбудили уголовное дело и сформировали следственно-оперативную группу из опытных следователей, криминалистов и сотрудников угрозыска полиции. Позже в СУ СКР по Бурятии

Спустя несколько дней после пропажи к поискам школьницы приступили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», полицейские и просто неравнодушные жители Бурятии. Они обследовали заброшенные здания, туалеты, подвалы, ливнёвки под мостами и заходили в придорожные кафе. Опрашивали по возможности и местных жителей. Этой историей заинтересовались в следственном комитете. Там возбудили уголовное дело и сформировали следственно-оперативную группу из опытных следователей, криминалистов и сотрудников угрозыска полиции. Позже в СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности исчезновения найденной девочки.

Ситуацию с 13-летней жительницей иволгинского села Сотниково взяли под контроль органы опеки. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав должна рассмотреть вопрос на очередном заседании. Об этом «Байкал-Daily» рассказали в пресс-службе Минсоцзащиты Бурятии.- Органы опеки уже провели и ещё раз проведут обследование условий жизни ребёнка и его семьи. При установлении угрозы жизни и здоровью девочки со стороны родителей или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по воспитанию ребёнка могут принять меры исходя из конкретной ситуации в семье, – отметили в ведомстве.